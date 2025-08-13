Cubre Gruma 65% de materias primas para 2026

Gruma, la empresa del sector alimentos, ha cubierto aproximadamente el 65 por ciento de sus necesidades de materias primas para el próximo año, señalaron directivos de la compañía en conferencia telefónica que sostuvieron con analistas para comentar sus resultados del segundo trimestre del año.

“La empresa ha cubierto aproximadamente el 65 por ciento de sus necesidades futuras de materias primas para 2026 y están monitoreando los precios spot antes de decidir si cubren el restante 35 por ciento o se mantienen expuestos al mercado”, indicó Marcela Muñoz Moheno, analista fundamental alimentos, consumo y comercio de Vector Casa de Bolsa.

La especialista agregó que, en la conferencia, los directivos comentaron que en México realizaron compras anticipadas de maíz en el primer y segundo trimestre de este año, como medida precautoria ante posibles problemas de abasto en la cosecha de verano.

“Estas compras incrementaron los inventarios en 52 millones de dólares (mdd) durante el trimestre”, indicó.

Muñoz Moheno comentó que Gruma reafirmó su guía para 2025 pese al entorno de consumo debilitado en Estados Unidos y presiones competitivas, mostrando confianza en su capacidad operativa.

“La administración mantiene su enfoque conservador, aunque reconoce que ya han superado lo anticipado en margen Ebitda durante el primer semestre, lo que abre espacio para posibles revisiones al alza”, agregó.

Respecto a las inversiones, comentó que estás se mantienen a las anunciadas anteriormente que serán de 320 mdd, y se enfocarán en la expansión en Centroamérica, Estados Unidos, Europa, Asia y mantenimiento en México.

Respecto a los volúmenes y crecimiento, la estrategia de Gruma se centra en recuperar volúmenes vía lanzamientos de producto y promociones, no mediante aumentos de precio.

Prevén que los precios se mantengan sin cambios en México; que haya descuentos en Estados Unidos. para contrarrestar la competitividad en marcas privadas, particularmente en productos estándar en la Costa Oeste.