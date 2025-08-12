Avanza NL en la digitalización de trámites para abrir empresas

El Gobierno de Nuevo León dio un paso más en la simplificación de procesos para abrir negocios al digitalizar 34 de los 50 trámites necesarios a través de la plataforma NLínea, informó la titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Mariela Saldívar Villalobos.

Los trámites corresponden a distintas dependencias: nueve del Servicio de Administración Tributaria estatal, siete de la Secretaría de Medio Ambiente, tres del Instituto de Movilidad, dos de Protección Civil, uno de la Secretaría de Movilidad y 12 de Agua y Drenaje de Monterrey.

Todos pueden realizarse en línea, sin necesidad de acudir a oficinas.

“Nos enfocamos en digitalizar los trámites y servicios porque efectivamente es una forma de combatir la corrupción”, afirmó Saldívar Villalobos durante la conferencia NL Informa, en la que estuvo acompañada por las secretarias de Administración, Gloria Morales, y de Economía, Betsabé Rocha, así como por el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán.

Rocha destacó que más de dos mil 300 ciudadanos y más de 100 empresas ya utilizan la plataforma.

“Lo que nos piden las empresas es tener certeza. Eso es, ahora sí que la clave de los negocios, certeza. Si nosotros le decimos que son 30 días, serán 30 días. Si son 60, son 60. Eso es lo que nos piden las empresas y eso es lo que estamos trabajando”, manifestó la funcionaria estatal.

Por su parte, Barragán detalló que los trámites digitalizados de Agua y Drenaje incluyen desde la factibilidad de servicio y la contratación para uso comercial e industrial, hasta la supervisión de obras y la contratación de agua residual tratada, entre otros.

La secretaria de Administración, Gloria Morales, aseguró que NLínea es una de las plataformas más avanzadas de Latinoamérica.

“Nos ofrece trámites digitales 100 por ciento sin necesidad de acudir a nuestras oficinas... procesos simplificados hasta en un 80 por ciento más ágiles y con un 30 por ciento menos requisitos, con un expediente único y seguridad avanzada con blockchain”, indicó.

Con esta estrategia, el gobierno estatal busca agilizar la apertura de empresas, reducir la carga burocrática y garantizar mayor transparencia en los procesos