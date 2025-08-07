…Y en la zona prolifera la inseguridad y el abandono

El arquitecto, catedrático y valuador José Garza Contreras detalló que en el Barrio Antiguo hay unos 400 inmuebles, de los cuales más del 20 por ciento están abandonados, “increíble, pero es una realidad”, lamentó.

Recomendó tomar medidas para “revivir” el Barrio Antiguo.

“En qué medidas pensaría yo… la calle Mina, yo la convertiría en peatonal definitivamente y empezar a hacer medidas adicionales como autoridad junto con los vecinos, por lo pronto regalar el proyecto. ¿Qué va a costar?”.

Que los hagan los estudiantes de último año, claro supervisados, una comisión con las especificaciones reguladas, un plan maestro, un plan en lo urbanístico y en lo arquitectónico, medidas adicionales, fomentar la actividad, el predial, te voy a condonar el predial 50 por ciento por los próximos 10 años, las compraventas, oye el ISAI quítale uno, en lugar del tres pone el dos, para el que haga esto y empezar a levantar la zona en 10 o 15 años, esto es lo que falta por hacer, está así porque está blindada la zona, es el único barrio protegido o zona protegida de Monterrey.

Con esto, el valuador aseguró que el Barrio Antiguo se convertiría en una atracción turística.

“Ya quisieran los del Barrio Antiguo tener gentrificación, como está ocurriendo en Ciudad de México con la Roma y la Condesa, es un problema político, pero eso es por otra cosa, no porque esté mal hecho, esas zonas las subieron en 20 años”.

La Roma y la Condesa se convirtieron, es más les da el ambiente de una zona europea de Madrid, de París, de Barcelona, sacan las mesas, aprovecharon las banquetas anchas y las transformaron”.

Otra práctica que se podría replicar en el Barrio Antiguo es la que se está haciendo en el Distrito Tec, la cual Garza Contreras calificó como positiva y agregó que esto les da plusvalía a los inmuebles.

Concluyó que, en contraste, en el Barrio Antiguo la plusvalía año con año está siendo menor que el promedio de otras zonas de Monterrey. - José Perales y Édgar Rivera