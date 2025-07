Entre Líneas 18/07/2025

REALIZAN HOSPITALES DEL IMSS EN NUEVO LEÓN 185 TRASPLANTES EN PRIMER SEMESTRE DEL 2025

Nos informan que, durante el primer semestre de 2025, unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León realizaron 185 trasplantes de órganos, tejidos y células para brindar esperanza y calidad de vida a pacientes con enfermedades avanzadas.

Así, del 1 de enero al 30 de junio, equipos multidisciplinarios de salud realizaron 65 trasplantes de córnea, 65 de médula ósea, 37 de riñón, 14 de hígado, 3 de corazón y uno de pulmón.

Dichos procedimientos quirúrgicos fueron llevados a cabo en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 25, la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33.

Estas unidades del IMSS en Nuevo León cuentan con médicos cirujanos de trasplantes, anestesiólogos, nefrólogos, oftalmólogos y otras especialidades, junto con sus equipos de Enfermería, Trabajo Social, y demás personal comprometido con esta actividad.

Gracias a esto, las personas derechohabientes pudieron recuperar su vista, combatir enfermedades autoinmunes, dejar de depender de hemodiálisis, así como recuperar su función hepática, cardiaca y pulmonar, entre otros beneficios.

En un acto altruista, una persona puede donar pulmones, hígado, páncreas, riñones, tejido musculo esquelético, válvulas cardiacas, córneas y piel, con la posibilidad de beneficiar a más de 100 personas.

La voluntad de ser donador debe manifestarse a la familia directa, debido a que al momento de fallecer, aunque se hayan registrado como donadores, son ellos quienes concretan el deseo altruista en la unidad hospitalaria donde ocurre el lamentable deceso.

Las personas que quieran convertirse en donantes pueden llenar un formato de inscripción disponible en la página web del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) www.gob.mx/cenatra, en la cual se encuentra toda la información necesaria sobre el tema de donación.

IDENTIFICA UDEM A LA EMIGRACIÓN HACIA EU COMO FACTOR PRINCIPAL

Desde la Universidad de Monterrey (UDEM) nos informan que la emigración de los mexicanos a otros países, principalmente a Estados Unidos (EU), no solo ha representado una significativa entrada de divisas, sino que también se ha vinculado estrechamente con la informalidad laboral a nivel nacional, ejerciendo efectos diferenciados según el género, la edad, la escolaridad y la residencia de las personas.

Esta fue la revelación central de un trabajo de investigación realizado por un equipo de alumnas de la UDEM, titulado Impacto de la emigración internacional en la evolución de la informalidad en México, que sugirió diseñar políticas públicas específicas para fortalecer el empleo formal en sectores y grupos particularmente afectados.

Las estudiantes Natalia Téllez Salinas, Sophia Juliette Arsenault, María del Carmen Olivas Noriega, Aranza Quijano Gómez y Vania Irell Vigoritto Benítez realizaron este Proyecto de Evaluación Final como requisito para graduarse de la Licenciatura en Economía en la UDEM, en el semestre Primavera 2025.

El trabajo se desarrolló bajo la asesoría del profesor Jaime Lara Lara, y se fundamentó en el análisis de microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al periodo 2021-2024.

Las autoras estimaron modelos probit (donde la variable dependiente puede tomar solo dos valores contrarios) con interacciones sociodemográficas y un enfoque de diferencias en diferencias, lo cual permitió identificar que los efectos de la emigración sobre la informalidad varían según las características individuales de la población.

Encontraron que la emigración incrementó la probabilidad de inserción en el sector informal para hombres jóvenes, con escolaridad media y residentes urbanos, así como para mujeres con bajo nivel educativo.

En contraste, se observó una reducción en la informalidad laboral entre mujeres mayores de 30 años y personas con escolaridad básica completa, evidenciando que los efectos de la migración no son homogéneos ni previsibles en su totalidad.

El estudio se diferenció de investigaciones previas al analizar cómo la emigración desde México impacta la informalidad de quienes permanecen en el país, en lugar de centrarse en los efectos de la migración de retorno o en el país de destino. Este enfoque brindó una perspectiva novedosa sobre un fenómeno crucial para la economía mexicana.

Entre las recomendaciones se incluyeron programas para jóvenes en zonas de alta migración y capacitaciones técnicas para hombres con escolaridad media. Téllez Salinas enfatizó la importancia de las políticas personalizadas.

CELEBRA STARBUCKS MÉXICO LOS 11 AÑOS DE TODOS SEMBRAMOS CAFÉ EN MONTERREY

Nos comparten que Starbucks México, operado localmente por Alsea, celebró en esta ciudad de Monterrey la 11ª edición de su programa “Todos Sembramos Café” con el foro “11 años sembrando el futuro del campo cafetalero”, realizado en la tienda Starbucks Reserve.

Desde su inicio en 2014, esta iniciativa ha transformado la vida de más de 20 mil caficultores en México mediante la renovación de cultivos, asesoría técnica, capacitación y el acceso a prácticas agrícolas sostenibles que fortalecen la resiliencia de sus comunidades.

Este año, Starbucks México tiene como meta recaudar fondos para donar 815 ,oñ plantas de café resistentes a la roya a comunidades cafetaleras en Chiapas, Veracruz y Puebla, tres estados que en conjunto concentran más del 75 por ciento de la producción de café en el país.

Además, desde hace tres meses en Monterrey, Alsea, operadora de Starbucks en el mercado mexicano, impulsa la iniciativa “Café Conciencia” en alianza con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León.

Este programa busca fortalecer la cultura ambiental mediante diálogos abiertos, impartidos por especialistas y académicos. En el marco de esta colaboración, ambas instituciones firmaron un convenio para promover espacios que inspiren una ciudadanía más consciente y comprometida con el entorno.

A lo largo de 11 años, Starbucks México ha donado más de 4.8 millones de plantas de café y proyecta alcanzar 5.6 millones para finales de 2025. El impacto del programa trasciende la entrega de cafetos, integrando innovación, tecnología y bienestar en el corazón del campo mexicano.

