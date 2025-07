Entre Líneas 9/07/2025

Crea Cemex aditivos sostenibles que mejoran el concreto

Nos comparten que, Cemex presentó los primeros aditivos para concreto formulados con materiales de origen vegetal y renovables, que reducen la huella de carbono en comparación con los creados a base de materias primas sintéticas.

Los aditivos ISOFLUID BIO 4800 ®️ e ISOSTAB BIO 6000 ®️ proporcionan mayor resistencia, durabilidad, apariencia y trabajabilidad al concreto.

Estos aditivos desarrollados por la compañía de materiales para la construcción son los primeros de su tipo en la industria en contar con más del 65 por ciento de materias primas naturales, por lo que su uso contribuye a prácticas constructivas más sostenibles, manteniendo altos estándares de calidad.

ISOFLUID BIO 4800 ®️ e ISOSTAB BIO 6000 ®️ fueron diseñados y rigurosamente probados para mejorar el desempeño y la calidad del concreto, mientras ofrecen a los desarrolladores una opción sostenible por su menor huella de carbono.

De esta forma, Cemex reafirma su liderazgo en innovación al ofrecer soluciones que transforman la industria de materiales para la construcción, y es que estos avances tecnológicos demuestran que es posible combinar el más alto rendimiento técnico con la responsabilidad ambiental, proporcionando a sus clientes las herramientas necesarias para desarrollar proyectos más eficientes y sostenibles.

Esta nueva gama de productos se alinea con el propósito de construir un mejor futuro, bajo el principal objetivo de Cemex de convertirse en una compañía cero emisiones netas para el 2050.

Ofrece IMSS innovadora opción de trasplante pediátrico para abatir la escasez de donadores compatibles

Nos informan que, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está a la vanguardia en la atención pediátrica con la implementación y desarrollo del trasplante haploidéntico, una innovadora técnica que amplía las posibilidades de tratamiento para pacientes que no cuentan con un donador compatible al 100 por ciento.

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 25 en Monterrey, Nuevo León, es pionera en la combinación de esta técnica con el trasplante de células de cordón umbilical.

Ahí, el doctor Gerardo Luna López, jefe de la División de Trasplantes de este hospital, explicó que el trasplante haploidéntico, también conocido como implante de células progenitoras o troncales hematopoyéticas parcialmente compatible, se realiza en pacientes que carecen de un donador idéntico y requiere de un cuidadoso protocolo de preparación que incluye medicamentos especiales o inmunosupresores para evitar el rechazo.

Esta técnica se ha convertido en una solución eficaz para superar la escasez de donadores compatibles.

El médico especialista del programa destacó que, en 2024, esta unidad de Tercer Nivel realizó 15 intervenciones de este tipo y en 2025 llevó a cabo un caso pionero en la ciudad: la combinación de un trasplante haploidéntico con uno de células de cordón umbilical que permitió a una paciente cubrir en su totalidad las necesidades terapéuticas.

Actualmente presenta una mejor calidad de vida y se encuentra estable bajo tratamiento inmunosupresor.

Luna López subrayó que esta novedosa técnica representa un gran avance para las niñas, niños y adolescentes que requieren algún trasplante, ya que brinda una segunda oportunidad para quienes no cuentan con un donador compatible.

Además, indicó que el futuro de las nuevas técnicas de trasplante para pacientes pediátricos es prometedor y representa una esperanza para miles de niñas, niños y adolescentes que enfrentan enfermedades graves.

Detalló que estas innovaciones no solo aumentan la tasa de supervivencia, sino también mejoran la calidad de vida a largo plazo, permitiendo una integración completa del niño a su entorno familiar, escolar y social.

Con el desarrollo continuo de tecnología médica y la formación especializada de equipos multidisciplinarios, el trasplante pediátrico avanza hacia un modelo más preciso, accesible y sostenible.

Actualmente, el IMSS cuenta con siete hospitales autorizados para trasplante pediátrico distribuidos estratégicamente en el país: Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y Hospital General de La Raza en Ciudad de México, Hospital de Pediatría de Centro Médico de Occidente en Guadalajara, UMAE No. 25 de Monterrey, UMAE No. 14 de Veracruz, UMAE No. 71 de Torreón y UMAE Hospital de Especialidades de Puebla.

Para ser candidato a trasplante, el menor debe presentar una enfermedad irreversible que solo pueda tratarse con este procedimiento, además de encontrarse en condiciones óptimas para recibir esta alternativa de tratamiento.

El equipo multidisciplinario de especialistas pediátricos, con adiestramiento o alta especialidad en trasplante, garantiza un tratamiento especializado, ya que trasplantar a un niño es distinto a hacerlo en adultos.

Luna López hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto positivo y trascendental que la donación de un menor representa al salvar ocho vidas.

Realiza Caintra webinar sobre Reforma del Infonavit con implicación para empresas

La reciente Reforma a la Ley del INFONAVIT, vigente desde el 21 de febrero de 2025, impone nuevas obligaciones a los empleadores, con posibles implicaciones operativas y administrativas si no se atienden correctamente.

Para apoyar a las empresas en su cumplimiento, CAINTRA realizó el martes 8 de julio el webinar “Reforma INFONAVIT: Implicaciones para las empresas”.

Durante la sesión se revisarán los puntos clave del criterio normativo 01/2025, así como el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo, y se compartirán recomendaciones prácticas que permitan a las organizaciones tomar decisiones informadas con base en el nuevo marco normativo.

