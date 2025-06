Impulsan innovación y tecnología en la Reunión Anual de Eventos Industriales

Representantes de asociaciones líderes en maquinaria, acabados superficiales, acero y transporte, están promoviendo foros como plataformas de capacitación, actualización y vinculación estratégica.

Expo Acero, Surface Finishing México, Mujeres Líderes del Autotransporte, TECMA y EXPOMAQ se unieron en la primera edición de la Reunión Anual de Eventos Industriales, con el objetivo de impulsar la innovación y la tecnología en la industria manufacturera mexicana.

“Somos organizaciones sin fines de lucro, que no responden a intereses particulares, sino al interés superior de fortalecer a las empresas mexicanas, fomentar la innovación y promover el intercambio de conocimientos”, destacó Ana Vigil Osorio, directora general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM).

Vigil subrayó que se busca generar redes de valor que detonen el crecimiento económico y social en el país. “Desde la AMDM representamos al sector que está en el corazón de todo proceso productivo, porque sin maquinaria no hay transformación, y sin transformación no hay industria. Sin industria, no hay crecimiento sostenible”, afirmó.

En 2024, la industria manufacturera representó el 20% del PIB nacional y generó empleo para más de 9 millones de personas. México se consolidó como el principal exportador de manufactura en América Latina y el noveno a nivel mundial.

“Este posicionamiento no es fruto del azar”, agregó Vigil. “Es resultado de décadas de trabajo, innovación y visión compartida entre empresas, instituciones y asociaciones mexicanas, con base en la tecnología.”

Industria estratégica

La industria de maquinaria y tecnología para manufactura es considerada estratégica en México: representa cerca del 60% de las importaciones industriales y es un soporte fundamental para sectores como el automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, dispositivos médicos, metalmecánica, moldes y troqueles, entre otros.

Además, es uno de los principales motores del valor agregado de las exportaciones mexicanas, señaló la CEO de la AMDM.

En 2024, el mercado de máquinas y herramientas creció un 8%, con un incremento del 29% en centros de mecanizado, reflejando la alta demanda de automatización e innovación.

La AMDM organiza dos de los eventos más relevantes del continente: TECMA y EXPOMAQ, ambos especializados en maquinaria y herramientas, donde convergen la innovación, la capacitación técnica y la generación de negocios.

TECMA se llevará a cabo del 18 al 20 de junio en Expo Santa Fe, Ciudad de México, mientras que EXPOMAQ tendrá lugar en León, Guanajuato, en 2026. En estos eventos se exhiben más de 650 toneladas de maquinaria operando en tiempo real, con la asistencia de más de 12,000 visitantes especializados.

“Estos eventos promueven la adopción tecnológica, fortalecen la cadena de valor de la manufactura, generan empleos especializados y, lo más importante, son referentes globales en soluciones productivas de alto nivel”, subrayó Vigil.

Avances y perspectivas

Ante la incertidumbre generada por la política arancelaria de Donald Trump y ante la transformación de políticas comerciales a nivel global, Ruth Rodríguez, directora de la Asociación Mexicana de Acabados Superficiales (AMAS) y de Surface Finishing México, comentó que algunos proyectos están en pausa, pero otros siguen avanzando.

Rodríguez informó que existen dos proyectos importantes en la zona del Bajío, y expresó confianza en la reactivación de la inversión en bienes de capital.

Por su parte, Myrna Molina, directora del Capítulo México de AIST, informó que la industria siderúrgica mexicana se prepara para invertir alrededor de 8,700 millones de dólares, con el objetivo de mejorar la calidad del acero y satisfacer la demanda del mercado local.

Además, destacó que muchas empresas del sector están implementando programas para mejorar las condiciones laborales de las mujeres y fomentar su acceso a puestos de liderazgo, mediante estrategias de capacitación especializada.

Finalmente, Arlette Casco Ruiz, representante del Foro de Mujeres Líderes en el Autotransporte (MLA), señaló la necesidad de capacitar y formar a nuevas operadoras, lo que ha motivado a diversas empresas transportistas a crear sus propias escuelas de formación.

Casco hizo un llamado a los empresarios del sector a “ver el talento más allá del género” y valorar la capacidad, la visión y el aporte único que las mujeres pueden brindar al sector. “Nuestra visión es diferente, y esa diferencia puede enriquecer profundamente al transporte”, concluyó.