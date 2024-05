Rosa Nelly Trevinyo: Consejero independiente ¿Cómo lo elijo?

En la columna pasada comentamos quién es y qué hace un consejero independiente en la empresa familiar. En esta columna, les compartiré algunas claves para elegirlo. Saber seleccionar a un buen consejero independiente es crucial. No se trata sólo de llenar un puesto. Se trata de escoger a la persona adecuada para la empresa y para la familia propietaria. ¿Cómo le hacemos?

1. Establece el Perfil Empresarial del Consejero Independiente.

Pregúntate: ¿Qué necesita hoy nuestro negocio? ¿Qué estrategia de crecimiento o consolidación hemos definido para los próximos 3 a 5 años? ¿Qué requerimos para lograrla? Identificar los gaps o las brechas entre lo que tenemos y lo que queremos a nivel empresarial, nos ayudará a aterrizar los conocimientos, habilidades y experiencias que deberá tener nuestro consejero independiente. Adicionalmente, y en paralelo, habrá que evaluar la composición del consejo, analizar sus fortalezas y debilidades, y garantizar que tenga un mix adecuado. Algunas preguntas que pueden guiar el proceso son: ¿Cuál es la misión del Consejo hoy? ¿Con qué habilidades y conocimientos cuenta cada consejero? ¿Existe suficiente diversidad (edades, género, visiones)? ¿Los consejeros generan sinergia? ¿Quién(es) rotarán primero?

2. Determina el Perfil Cultural-Relacional del Consejero Independiente.

Algo que poco se considera, pero que es crucial al definir el perfil del consejero independiente, son los valores y la dinámica de la familia propietaria. Así como en el ámbito de negocio evaluamos dónde estamos y hacia dónde vamos, así también en el ámbito familiar habría que analizar la cultura y las relaciones familiares. Debemos decidir cómo evolucionaremos juntos e identificar los temas en que precisamos trabajar, por ejemplo: limitar la propiedad psicológica o incrementar la formación empresarial. Lo anterior nos permitirá detallar las habilidades personales deseadas de nuestro consejero independiente y considerarlas explícitamente en el perfil. Un consejero independiente desalineado puede ser un impedimento para que el consejo funcione de forma efectiva y causar problemas.

IMPORTANTE: Al haber cambios en el plan estratégico de la empresa y/o en la dinámica de la familia (i.e. conflicto, proceso de sucesión), el perfil empresarial y cultural-relacional del consejero independiente puede variar, detonando modificaciones en la composición del consejo. Y es que, el mix óptimo del Consejo de Administración en la Empresa Familiar depende no sólo de la estrategia empresarial, sino también, de la estrategia familiar.

3. Comparte y Aclara Expectativas… Asesores y Headhunters.

Si bien los propietarios, los miembros del consejo de administración y hasta el director general de la empresa familiar pueden proponer candidatos calificados e independientes, ocasionalmente se recurre a consultores externos y headhunters para realizar el proceso. En estos casos, es importante transmitir y aclarar bien las expectativas de la familia propietaria en cuanto al rol, cualidades, responsabilidades y resultados esperados del posible consejero. Y es que, si el consultor o la firma de headhunting no entiende bien la situación de la familia y de su negocio, puede sugerir candidatos que, aunque sean expertos en un área, no hagan fit en el consejo (mix), o peor aún, no encajen con la visión y los valores de los socios.

Un consejo de administración debe ser pensado y diseñado a medida de cada empresa y cada familia. No considerar la estructura societaria y la conflictividad o unidad existe al seleccionar un consejero independiente es un error garrafal,… para la empresa, para la familia y para el propio consejero. ¡Cuidado!

4. Evalúa la Solvencia Moral… ¡Ojo! Con los Conflictos de Interés.

El consejero independiente debe ser imparcial y asertivo. Un consejero independiente no debe comprometer su lealtad bajo ninguna circunstancia. Su obligación es pensar en beneficio de la empresa, que será, a largo plazo, el beneficio de la familia. No obstante, a veces, más que la independencia, lo que “algunos” buscan en su consejero son contactos y/o apoyo político. De hecho, he visto casos en que “alguien”, i.e. director general, presidente del consejo, miembro de la familia, domina el proceso de selección de los candidatos a consejeros independientes con tal de colocar a sus aliados en el consejo y mantener (o pavimentar) su posición de poder. Obviamente, esta estrategia no agrega valor al negocio y quien se preste a ello, no es un buen consejero independiente ni está libre de conflicto de interés.

En breve: Seleccionar al Consejero Independiente adecuado es una decisión clave para cualquier empresa familiar. Se trata de elegir, a conciencia, a una persona que le ayude a la familia propietaria a crear valor económico (patrimonio), proteger o incluso mejorar las relaciones familiares (dinámica) y mantener la continuidad del negocio a través de las generaciones (trascendencia)… ¿Así o más claro?

