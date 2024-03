Rosa Nelly Trevinyo: Inteligencia Artificial, revolución en el mundo empresarial

Hace unos días formé parte de la XXII edición de la Feria IMEX-Madrid 2024, la feria más importante de negocio internacional y comercio exterior que se celebra en España. Con más de 60 países representados, mesas redondas, conferencias, un intenso programa de talleres y una zona de exposición, la feria fue sin duda un espacio para hacer negocios, aprender y convivir.

Los temas que más llamaron mi atención fueron: la aplicación de la inteligencia artificial (IA) como promotor de la internacionalización de empresas, las oportunidades del sector agroalimentario en el contexto global y el papel estratégico de los puertos españoles como facilitadores de negocios sostenibles.

La IA está impulsando la internacionalización de los negocios familiares de varias formas. Una de ellas, es permitiéndoles traducir fácilmente y al instante, con calidad y precisión—como un traductor profesional—documentos, folletos de marketing, páginas web e incluso, conversaciones de voz o chat en tiempo real a un costo MUY accesible. La IA no sólo está acabando con la barrera idiomática, sino que es un agente promotor de la eficiencia y el procesamiento de datos en tiempo real. Así me lo comentaba Iago Rodríguez, CEO y Co-fundador de Leniolabs, una empresa de desarrollo de software que otorga servicios a compañías internacionales como Disney.

Iago me explicó que la IA le ha servido para crear plataformas y algoritmos para sus clientes, pero sobre todo, para gestionar su propio negocio. Y es que, teniendo oficinas en diferentes países, entenderse con un equipo multicultural y multilingüe es todo un reto. Sin embargo, y pese a ser un fiel creyente de la tecnología, reconoce que incluso la IA más avanzada no puede reemplazar la sensibilidad en la toma de decisiones, la inteligencia emocional y las conexiones humanas. Al menos no todavía… Y digo “no todavía” porque esa misma semana, en el Mobile World Congress de Barcelona, la empresa británica Engineered Arts presentó un robot con aspecto humanoide, de nombre Ameca. El robot puede interactuar y razonar con los humanos de forma natural gracias al uso de GPT-4 de OpenAI. Además, hace ademanes con las manos y gestos con su cara.

En todo el mundo, la industria de alimentos está cambiando y los negocios familiares que componen el sector también. Un campo especial que destaca, y en donde los miembros de siguiente generación se han integrado con entusiasmo, es la producción de alimentos alternativos. Esto incluye desde opciones basadas en plantas hasta carne sintética. Como habría de esperarse, en este rubro, la IA es igualmente protagonista y muestra una estrecha relación con la sostenibilidad.

Las empresas “foodtech”—food (comida) y technology (tecnología), aprovechan el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data y la IA para enfrentar desafíos como el crecimiento demográfico, el cambio climático, la escasez de recursos naturales y el impacto medioambiental de la producción de alimentos. Tecnologías como el cultivo celular (cultivar carne directamente de células animales sin criar y sacrificar animales), la fermentación de precisión (utilizar microorganismos para convertir materia vegetal en proteínas) o la bioimpresión (crear comestibles in vitro) están ganando popularidad entre los empresarios como medios de producción sostenible de alimentos.

Esta búsqueda de la sostenibilidad mediante el uso de la tecnología se hace patente también en los puertos españoles. Aunque cada puerto tiene sus singularidades, existe una alineación estratégica compartida para lograr convertirse en puertos ambientalmente sostenibles y eco-proactivos. En este punto, las autoridades portuarias juegan un rol decisivo como catalizadores de negocios sostenibles, integrando a las empresas—muchas de ellas, familiares—y a la comunidad en iniciativas que desarrollen el tejido productivo y el empleo ligado a la economía azul.

La economía azul se enfoca en el papel que tienen los mares como fuente económica y en la importancia de gestionar sus recursos de una manera eficiente y sustentable. Algunos proyectos concretos que ya están en marcha para potenciarla son: el programa OPS (Onshore Power Supply) de suministro de energía eléctrica a buques atracados en tierra, la utilización de combustibles alternativos y el uso de tecnologías (incluida la IA) orientadas a la limpieza de basura y vertidos en el mundo marino.

En resumen: La Inteligencia Artificial está revolucionando el mundo empresarial, creando oportunidades de expansión internacional asequibles para las empresas familiares, impulsando nuevos modelos de negocio donde las siguientes generaciones están marcado la diferencia, y fomentando una economía más sostenible. Es momento de interesarnos en la IA, conocer sus pros y contras, aprender a utilizarla y potenciar nuestros negocios. ¡¿Qué estás esperando?

