Miguel Moreno Tripp: ¿Retiro?

Nuestros ínclitos candidotes y candidotas ya no saben que prometer para engañar a quien se deje. Hasta usurpan creencias religiosas con tal de cumplir cabalmente con las obligaciones de los políticos: hacerse del poder y no soltarlo. Entre las ocurrencias (ya encarrerado el gato …) está la de reducir la edad de retiro, a ver quién da menos. Sin embargo, en la vida real, en esa en la que con el dinero de nuestros impuestos hacen caravana con sombrero ajeno, hay dos temas cruciales interrelacionados con la edad de retiro: la esperanza de vida y la tasa de natalidad.

De acuerdo con la OCDE, en su interesantísimo documento Pensions at a glance 2023, “El notable aumento de la esperanza de vida es uno de los mayores logros del siglo pasado … En 2022, la esperanza de vida promedió 83.0 años para los hombres y 86.2 años para las mujeres … La esperanza más alta correspondió a las mujeres de Japón (89.9 años) y a los hombres en Australia, Nueva Zelandia y Suiza (85.3 años) … la más baja a las mujeres de Colombia, Hungría y la República Eslovaca (menos de 83.0 años) y en hombres a Lituania (78.1 años)”.

En México, para 2022, la esperanza de vida era de 83.6 años para mujeres y de 81.2 años para hombres.

Se presentan proyecciones para el año 2065. “… En promedio, en los países de la OCDE, se proyecta que la esperanza de vida restante a los 65 años aumentará en 4.4 años para las mujeres y en 4.9 años para los hombres … Se prevé que las mujeres en Japón vivirán 29.1 años después de cumplir 65 años para el 2065 … En cambio, la esperanza de vida restante de las mujeres en Letonia y México a los 65 años en 2065 sería de solo 22.5 años …” Una diferencia de casi ¡7 años!

En el caso de los hombres “… Suiza (proyección a 2065) tendrá la mayor esperanza de vida al cumplir 65 años (24.5 años). Letonia (19.3 años) y México (20.0 años) ocupan los últimos puestos”.

Ahora bien, “… En la actualidad, la tasa de fecundidad promedia 1.59 niños por mujer en los países de la OCDE …y está por debajo del nivel de reemplazo necesario de 2.1 hijos por mujer para mantener la población total. Las tasas de fertilidad cayeron bruscamente en la segunda mitad del siglo XX y han tendido a estabilizarse en promedio durante las últimas dos décadas …”

La edad de retiro varía de 67 años para Dinamarca, Islandia, Irlanda, Israel y Noruega y un mínimo de 49 años para mujeres en Turquía. Como sabemos, en México es de 65 años. Vivir más, menos tasa de remplazo laboral y menor edad de retiro: ciertamente no es la receta de los campeones. ¿Y si mejor retiramos a los políticos …ya? (saldría más barato).

