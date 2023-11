Entre Líneas 11/29/23

Una tacha para Grupo Iccon y su falta de compromiso ante sus clientes con la presunta caída del sistema de Seven Eleven en México

Si bien Seven Eleven es una marca poderosa a nivel mundial, en México de la mano de Grupo Iccon, que la administra desde 1976, arrastra la cobija y de verdad que dan pena, con la reciente caída de sus sistemas en donde dejaron supermal parada a la marca, ya que nunca se dignaron a explicar, ni a sus colaboradores, proveedores y al mercado, pero sobre todo a sus clientes y consumidores de sus servicios, ante tan severa crisis de imagen y reputación comercial, que hasta la fecha ellos dicen que han corregido parcialmente.

Grupo Iconn es una empresa mexicana que se dedica a la venta de productos de conveniencia, y no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo cual no es una empresa pública, y no está obligada a anunciar o explicar crisis como la caída de sus sistemas como un hecho relevante, sin embargo, insistimos que si tiene un compromiso moral, sobre todo ante sus clientes para explicar que es lo que les sucedió a sus sistemas, y no salir con campañas pagadas en medios impresos con texto que señalan que “ofrecen en compensación a sus clientes el relleno de Café Select, por la paciencia que se ha tenido y que ya aceptan el pago de tarjeta de crédito y débito en las tiendas”, como lo han hecho recientemente.

Según los informes de noticias, las tiendas de conveniencia Seven Eleven en México experimentaron una falla nacional en su sistema de servicios electrónicos, bancarios y cobro con tarjeta.

La falla comenzó el 17 de noviembre de 2023 y ha duró varios días. Aunque no hay información oficial sobre la causa de la falla, fuentes no oficiales cercanas a la cadena sugieren que se debió a un hackeo.

De verás que Grupo Iccon, es un pésimo socio en México para la compañía japonesa 7-Eleven, Inc. Y con ello al ser responsable de la administración de las tiendas Seven Eleven en México, se llevó de encuentro a todas sus marcas como Petro Seven, MAS Bodega y Logística, y MercaDía.

Y que pena dan, con esto de plano acrecentan más el liderazgo que FEMSA tiene, no solo en México sino en otros países de Latinoamérica, con las tiendas Oxxo y Oxxo Gas, en donde de plano la CONVENIENCIA SIEMPRE ESTÁ LATENTE y AL SERVICIO DEL CLIENTE.

Lo bueno es que en México hay más Oxxos que Seven Elevens.

Fundación FEMSA inicia la celebración de 15 años enmarcando en cuatro momentos

A quince años de su nacimiento, Fundación FEMSA anunció que enmarcará su celebración con cuatro momentos representativos de su enfoque en la promoción de soluciones sistémicas y sostenibles en las causas en que trabaja: Primera Infancia, Economía Circular, Seguridad Hídrica y Arte y Cultura.

En 2008, Fundación FEMSA surgió con el objetivo de complementar la estrategia de valor social de FEMSA y sus Unidades de Negocio a través de instituciones totalmente dedicadas a cultivar prosperidad para esta y las siguientes generaciones.

Por esto, Fundación FEMSA lleva 15 años de evolución constante, enfocada en construir nuevos modelos que respondan a los retos sociales y ambientales de la región.

En el marco de su 15 aniversario Fundación FEMSA: reitera su compromiso con la ciencia y la evidencia como puente para entender los retos de la región con el lanzamiento del Centro de Primera Infancia el día 28 de noviembre, y al celebrar 15 años de impulsar el Centro del Agua de América Latina y el Caribe, con el evento The Future of Water el 29 de noviembre 2023.

Además, anuncia la XV Bienal FEMSA que iniciara en febrero del 2024 con la que además enmarca 30 años de ser una plataforma impulsora del arte y la cultura en México y en la que, por tercer año consecutivo, cuenta con un formato que impulsa el consumo cultural para una mayor cohesión social.

Y también reafirma su enfoque de promover comunidades sostenibles, inclusivas y circulares como un aspecto importante para las comunidades en las que operamos al cerrar la ruta de sensibilización sobre la importancia de la separación de residuos en los festivales y fiestas de noviembre que se celebran en la costa de Oaxaca como parte del proyecto Comunidad NIT.

Lorena Guillé-Laris, directora de Inversión Social de FEMSA y consejera de Fundación FEMSA, señala que “nuestra aspiración como organización, viene de una historia de más de un siglo, pues lo que somos se nutre del ADN de FEMSA, una empresa de más de 130 años, que desde inicios del siglo XX ya era pionera del bienestar para sus colaboradores y su comunidad con una ciudadanía activa que permanece hasta nuestros tiempos.

“Desde nuestros inicios, tenemos la firme creencia de que nuestra región tiene el potencial de construir un futuro donde su gente se empodera y florece y nos reconocemos como una organización con el compromiso de contribuir a que esto suceda impulsando soluciones y acciones con una visión de largo plazo”.

Desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2024 Fundación FEMSA estará conmemorando sus 15 años de intervenciones con una serie de actividades y momentos conmemorativos que podrás conocer a través de los canales oficiales de la organización y sus redes sociales.

Felicidades a la Fundación FEMSA que sus primeros quince años, que vengan muchos más.

Cemex presenta 30A edición de serie de libros de conservación: “El Ultimo Hielo”

Cemex anunció ayer el lanzamiento de la edición número 30 de la Serie de Libros de Naturaleza de Cemex: “El Último Hielo”. A través de imágenes inspiradoras de majestuosos paisajes helados, esta importante edición de los célebres Libros de Naturaleza de Cemex enfatiza la urgente necesidad de proteger nuestras regiones polares y mitigar el cambio climático.

“El Último Hielo” combina imágenes capturadas por fotógrafos de renombre mundial y comentarios de expertos en conservación, centrándose en la importancia crítica de los casquetes polares para la salud futura del planeta.

Este volumen busca inspirar y elevar la voz colectiva para enfrentar la crisis ambiental global resultante del calentamiento del mundo, la erosión de la biodiversidad y el creciente impacto de los seres humanos en nuestro planeta.

Fernando González Olivieri, Director General de Cemex, destaca que, “en las páginas de ‘El Último Hielo’, los lectores no sólo viajarán a algunas de las regiones heladas más remotas, sino que también comprenderán la relevancia de preservar la integridad de los ecosistemas polares, al tiempo que comprenden la magnitud de este desafío global.

“En el momento en que líderes mundiales se reúnen en la Cumbre Climática COP28 en Dubai para impulsar acciones climáticas globales, el libro de este año responde a este desafío y subraya el compromiso de Cemex de proteger nuestro patrimonio natural”. Cristina Mittermeier, una de las fotógrafas conservacionistas más influyentes actualmente y cofundadora de la organización sin fines de lucro SeaLegacy, es la editora del libro.

“Este libro da voz a los científicos y promueve la innovación y la conservación”, dijo Cristina Mittermeier, quien ha editado la serie durante más de 15 años.

“La serie de libros refleja el compromiso de Cemex con la protección de la biodiversidad y es uno de los proyectos de los que estoy más orgullosa en mi carrera”.

Las regiones polares, que cubren más de un tercio de nuestro planeta, albergan diversas especies animales y vegetales. Sin embargo, los científicos estiman que, durante el verano, hay casi un 40 por ciento menos de capa de hielo que en por ciento, y que el Océano Ártico podría estar completamente libre de hielo en 2040.

Desde 1993, Cemex ha publicado un nuevo libro cada año para guiar a sus audiencias globales y reforzar su compromiso de promover una cultura de conservación de la biodiversidad.

El volumen de este año se publica en colaboración con SeaLegacy y otras organizaciones conservacionistas que buscan continuamente soluciones constructivas al cambio climático basadas en la naturaleza.

Los esfuerzos de conservación de Cemex son parte de su programa Futuro en Acción, enfocado en lograr la excelencia sostenible a través de la acción climática, la circularidad y la gestión de recursos naturales, con el objetivo principal de convertirse en una empresa con cero emisiones netas de CO2 para 2050.

Reconocemos a Cemex por esta gestión que invita a reflexionar sobre el presente y futuro de nuestro planeta.

