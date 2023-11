Yuri Lara: El Control Interno en las organizaciones

Durante años las organizaciones han buscado la eficacia en sus sistemas, en sus procesos, buscan el cumplimiento de sus objetivos, transparencia en sus operaciones, y cada día se esfuerzan por mecanismos y profesionistas que sumen a esto, adquiere tanta importancia que requieren por ejemplo de los servicios de auditores tanto internos como externos para evaluarlas y que emitan recomendaciones, las cuales permitan permanecer en una mejora constante en cada organización, estos profesionales se encuentran en constante capacitación en diferentes áreas.

Sin embargo, para las organizaciones es importante definir y establecer controles internos, los cuales ayudan a realizar gestiones de calidad. Las organizaciones se encuentran en constantes cambios tanto internos como externos, reformas económicas que hacen que no permanezcan estáticas y para hacer frente a estos cambios resulta vital cuidar sus procesos internos mediante la revisión periódica de los mismos.

Una inexistencia de controles internos dentro de las organizaciones puede llevar a pérdidas económicas, no lograr los objetivos establecidos, incertidumbre en la información financiera y llegar a tomar decisiones de forma errónea.

Para determinar qué tipo de controles internos realizar o establecer, resulta importante primero conocer bien nuestra organización, el entorno en el cual se encuentra, reconocer los riesgos a los que se puedan enfrentar, una de las herramientas más conocidas es el modelo Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission (COSO) y sus componentes definido en 1992, el cual fue publicado inicialmente para empresas de Estados Unidos, sin embargo ha sido aceptado y utilizado a nivel mundial.

Está metodología abarca a todas las áreas de las organizaciones y plantea elementos para definir el sistema de control tales como el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo.

La finalidad del mismo es dar eficacia y eficiencia a las operaciones, confiabilidad en la información financiera, además del cumplimiento normativo que le sea aplicable a la organización, garantizando el logro de metas organizacionales, apoyando a la administración, a la alta dirección, gerencia, accionistas, etc.

Cabe señalar que este modelo desde la emisión de su primer informe a la actualidad ha realizado cambios, esto para dar respuesta a los cambios en la industria, a las nuevas tecnologías, ha incrementado componentes, hasta integrarlos en principios.

La implementación de este modelo ha resultado en beneficios, por lo que resulta importante señalar que definir sistemas de control ayudará, ya sea que apliquen modelos contemporáneos como el mencionado o modelos más actuales, a cada organización independiente del sector o tamaño.

Pensar en el futuro de las organizaciones y la implementación del control interno, conlleva a asumir que una vez que se realiza el sistema de control este requiere de constantes mejoras, de implementar nuevas estrategias, de incluir la tecnología, de proveer y predecir riesgos futuros.

Una buena implementación de control interno ayudará a que la organización tenga buenas prácticas, sin embargo es necesario señalar que la comprensión e implementación del mismo también resulta ser un desafío diario, ya que requiere de tener actividades constantes de monitoreo, asignación de tareas al personal y de personal capacitado.