Requiere sector eléctrico inversiones por 56,000 mdd

Para acabar con los apagones programadas en todo el País por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se generan por la baja capacidad de transmisión y distribución de energía, se requieren en el sector inversiones mínimas de alrededor de 56 mil millones de dólares (mmdd), señaló Sergio Resendez, director de Colliers Monterrey.

Destacó que en los últimos seis años las inversiones en este segmento (transmisión y distribución) han sido prácticamente nulas, por ello los problemas que se presentan en el País por la falta de capacidad de cubrir la demanda de energía, pese a que ésta se tiene.

Algunos analistas han señalado que México requiere invertir en infraestructura eléctrica alrededor de 40 mmdd, monto que Resendez considera que tal vez se quede corto para las necesidades del país.

“Es necesaria esta inversión de manera inmediata, pero para llegar a un sistema confiable, a un sistema de calidad, a un sistema que nos permite un crecimiento sostenido, te puedo asegurar que puede ser todavía mucho más que esta cantidad, creo que fácilmente se necesitaría un 30 o 40 por ciento más de este monto para tener un tema de crecimiento sostenible a largo plazo, lo que equivale a cerca de 56 mmdd”, indicó.

Dijo que ante la alta demanda de energía provocada en varios estados del País debido a las altas temperaturas que se están registrando, la CFE se ve en la necesidad de efectuar apagones programados para evitar que se dañen sus equipos y la falta de energía sea más prolongada.

“En Nuevo León (NL) y el País sí hay capacidad instalada de generación de energía, ahí todavía estamos con un colchoncito, el problema es de transmisión y distribución ahí es donde está el cuello de botella, pues en los últimos seis años se ha dejado de invertir en este rubro”, indicó.

Explicó que el sistema (equipo) de transmisión y distribución de energía del País tiene cierta capacidad, la cual no es suficiente para distribuir toda la energía que se demanda, por lo que se hace necesario la programación de los apagones.

“Imagínate que el cable es un tubo en donde cabe cierta cantidad, en este caso de Kvas y el mismo tiene una capacidad para transmitir equis capacidad de kilowatts a través de las líneas, y el problema hoy es que estas líneas de transmisión y distribución están saturadas, están al 97 por ciento”, indicó.

Los picos de demanda de energía que se generan por parte de la industria, comercio, oficinas y viviendas, saturan las líneas de transmisión por lo que la CFE no tiene capacidad para llevar más electricidad a donde se demanda, a pesar de que la tiene.

“Ante la fuerte demanda de energía, lo que hacen los sistemas de distribución para protegerse, para que no se incendien los transformadores, para que no se revienten las líneas, es que se desconectan para dejarse enfriar y luego se vuelven a conectar, por eso los apagones.

“La CFE tiene un programa que se llama ir corriendo las cargas en donde determina ciertos sectores y quiera o no lo tengo que apagar para que se vuelva a balancear la carga y cuando vuelvo a meter la energía la gente no sabe si va a regresar o no y empieza a reducir un poco su consumo”, detalló.

“El problema es que en los últimos 10 años la población de Monterrey se ha duplicado, ahora somos casi seis millones de personas, y la infraestructura eléctrica no ha cambiado, es la misma, pues no se ha invertido en ésta, lo que genera los cuellos de botella en el suministro de la energía”, señaló.

“El sector energético necesita dejar que la iniciativa privada meta los recursos que faltan, ahí es donde se vuelve un reto. Ojalá que la nueva administración, cualquiera que sea, traiga un tema de proactividad, el que regrese la inversión privada al sistema de energía eléctrica, tanto en generación como en transmisión”, comentó.

“Ante la falta de inversión en el sector eléctrico, mínimo durante cinco años vamos a estar con este tipo de problemas, y esto se solucionaría si dejan que la iniciativa privada invierta, que se den los permisos, que se dejen ayudar. Insisto, estaba funcionando, no perfectamente porque todo es perfectible, pero estaba funcionando la coinversión una parte del sector público y otra parte de la inversión privada en ese tema, entonces cada quien tiene que hacer su labor definitivamente”.

Dijo que pese a esta situación, las empresas extranjeras seguirán llegando a la entidad por un tema de ubicación, de logística, mano de obra, calidad en capacitación etcétera, pues las empresas se están volviendo más eficientes en temas de ingeniería y reingeniería para reducir sus costos de producción.

“Insisto, la solución más práctica, más sencilla, más rápida, más eficiente es dejar a la iniciativa privada que coadyuve junto con el Gobierno, porque el Gobierno tendrá que regular y administrar estas inversiones, pero en conjunto, como veníamos haciéndolo en el pasado, que se generen las inversiones que se tienen que hacer para seguir con el crecimiento económico”, concluyó.