Entre Líneas 11/13/23

El cuidado de la glucosa, clave para minimizar riesgos de enfermedades cardiovasculares en NL; es un tema a resolver

Los expertos medios nos comparten que el infarto al miocardio y eventos cerebrovasculares son los padecimientos del corazón con mayor mortalidad en personas con diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que se caracteriza por un alto nivel de azúcar (glucosa) en la sangre.

Esta es la forma más común de diabetes porque la insulina, una hormona producida en el páncreas, que está por debajo y detrás del estómago, por células especiales, llamadas beta, es necesaria para mover el azúcar en la sangre (glucosa) hasta las células, ya que dentro de éstas, se almacena y utiliza posteriormente como fuente de energía.

Advierten que cuando usted tiene diabetes tipo 2, los adipocitos, los hepatocitos y las células musculares no responden de manera correcta a dicha insulina, lo que se denomina resistencia a la insulina, y como resultado de esto, la glucosa no entra en estas células con el fin de ser almacenado como fuente de energía, y cuando el azúcar no puede entrar en las células, se acumula un nivel alto de este en la sangre.

Esto se denomina hiperglucemia, y el cuerpo es incapaz de usar la glucosa como energía. Esto lleva a los síntomas de la diabetes tipo 2. Por lo general, la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente con el tiempo.

La mayoría de las personas con esta enfermedad tienen sobrepeso u obesidad en el momento del diagnóstico, y el aumento de la grasa le dificulta al cuerpo el uso de la insulina de la manera correcta. La diabetes tipo 2 puede presentarse también en personas que no tienen sobrepeso u obesidad.

Esto es más común en los adultos mayores, aquí los antecedentes familiares y los genes juegan un papel importante en la diabetes, y un bajo nivel de actividad, una dieta deficiente y el peso corporal excesivo alrededor de la cintura aumentan el riesgo de que se presente esta enfermedad.

Además, las enfermedades cardiovasculares se han convertido en una de las principales causas de muerte en el mundo ya que cerca de 17.9 millones de personas fallecen por estas complicaciones al año, de acuerdo con la OMS; mientras que en México se estima que los decesos por estas enfermedades rondan los 220 mil, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

El estado con la mayor cantidad de población con diabetes en México es Campeche con un 14 por ciento, otras entidades con una alta incidencia de diabetes son Tamaulipas (12.8 por ciento), Hidalgo (12.8 por ciento), Ciudad de México (12.7 por ciento) y Nuevo León (12.6 por ciento), por lo que en nuestro país, la diabetes es una enfermedad común, según el Inegi. Sin embargo, es importante entender que las enfermedades del corazón se originan por la acumulación de grasa y/o colesterol en las arterias que bloquean el flujo sanguíneo: tapan las arterias ya que forman placas en las paredes.

Este padecimiento es conocido por los cardiólogos como aterosclerosis. Entre los factores de riesgo más comunes están: la prediabetes, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el tabaquismo y la obesidad, entre otros.

Y es que, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, las personas con prediabetes y diabetes suelen desarrollar enfermedades del corazón a una corta edad en comparación con las personas que no la padecen; mientras que los adultos tienen casi el doble de probabilidad de presentar una complicación cardiaca frente a los adultos sin diabetes. Los niveles normales de glucosa en la sangre son de menos de 99 mg/dl en ayuno.

Para diagnosticar la diabetes tipo 2, se debe tener un valor de más de 126 mg/dl de azúcar en la sangre; sin embargo, hay un estado poco conocido llamado, resistencia a la insulina o prediabetes, que se traduce en que la glucosa se mantenga en un rango de 100 mg/dl y 125 mg/dl.

El problema más serio de esta condición es que la prediabetes es silenciosa, no se siente y generalmente las personas que la presentan no lo saben, por esta razón progresa a diabetes tipo 2 con el paso de los años. Como estrategia de prevención, este año el Senado de la República declaró hoy 13 de noviembre como el Día Nacional de la Prediabetes.

Para darle la debida importancia y concientizar a la población de que en esta etapa aún se está a tiempo de revertir el padecimiento y evitar que progrese a diabetes tipo 2; así como enfatizar que, con cambios de hábitos de alimentación, activación física y un tratamiento farmacológico indicado por el médico, se pueden evitar complicaciones.

Por ello, como en el futbol, hay que sácarle la Roja a la Diabetes, que es una campaña global de prevención impulsada por los amigos de laboratorios Merck y la International Diabetes Federation (IDF) con el objetivo de concientizar a la población sobre la diabetes y la prediabetes, de difundir la importancia de tener un diagnóstico oportuno, identificar factores de riesgo y empoderar a la población sobre el cuidado de la salud.

Esperamos que en NL y todo México sigamos expulsando a la diabetes!!!

Tienen reunión médicos sin fronteras para buscar crear conciencia en Monterrey con actividad lúdica

Y siguiendo temas de salud y médicos, ayer 12 de noviembre, parte del equipo de comunicación de Médicos sin Fronteras (MSF) tuvieron una actividad especial en la Explanada de los Héroes frente al Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, de 11:00 a 18:00 horas, al usar un tablero GIGANTE de su juego S.O.S. ¡72 horas para salvar vidas!

En esta actividad lúdica, los asistentes descubrieron de manera lúdica cómo MSF brinda atención médica, asistencia humanitaria y rescate en situaciones de emergencia en todo el mundo, sobre todo en los tiempos tan tristes que se están viendo con los desastres naturales y los conflictos armados de Medio Oriente.

Al pendiente de esta actividad estuvo José Luis Michelena, Director Ejecutivo de MSF para México y Centroamérica.

PCR Verum eleva la calificación de Vector Casa de Bolsa con perspectiva estable y dentro del rango de alto grado de inversión

Nos informa Vector Casa de Bolsa que la calificadora internacional PCR Verum elevó sus calificaciones nacionales de riesgo contraparte de largo y corto plazo a ‘AA-/M’ desde ‘A+/M’ y a ‘1+/M’ desde ‘1/M’ con una perspectiva de la calificación de largo plazo es estable.

Indicó que el incremento en las calificaciones de Vector se fundamenta en los consistentes resultados positivos obtenidos por la casa de bolsa durante los últimos años, derivados de la consolidación de su modelo de negocio, basado en el crecimiento de sus operaciones de clientes con una diversificación mayor de sus productos, así como de la expansión geográfica, a través del Asset Management y operaciones de divisas con clientes corporativos; logrando así una base de ingresos recurrentes y resilientes ante los eventos atípicos presentados en el mercado, que ha derivado en indicadores de rentabilidad sólidos y sostenidos a través del periodo de estudio. Igualmente, señaló que sus indicadores de liquidez, eficiencia operativa, y capitalización han mantenido esta tendencia favorable.

Así, al primer semestre del 2023 la entidad logró un resultado neto positivo de 129 millones de pesos (mdp), de igual forma el capital contable ascendió a un 1,743 mdp , un 54.1 por ciento más que lo consolidado en 2019, mientras que el Índice de Capitalización (ICAP) fue de 14.1 por ciento manteniendo una apropiada holgura con respecto al 10.5 por ciento regulatorio.

