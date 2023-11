Entre Líneas 11/01/2023

Anuncia Femsa que Envoy Solutions y BradyIFS completan exitosamente su transacción

FEMSA anunció ayer por la tarde que la transacción que reúne a BradyIFS y Envoy Solutions se cerró con éxito, después de recibir las aprobaciones regulatorias necesarias.

Detalló que la transacción combina las capacidades y geografías complementarias de Envoy Solutions y BradyIFS para crear una sólida plataforma enfocada en el cliente, que proporcione a sus clientes soluciones de alto valor de forma efectiva, y brinde a sus socios proveedores un excelente alcance de mercado, entregando más productos y soluciones en más ubicaciones en los Estados Unidos.

Con esta transacción, FEMSA continúa cumpliendo con su estrategia FEMSA Forward que busca concentrar sus negocios en el comercio minorista y las bebidas, destacando que esta vía táctica se basa en dejar atrás el negocio de la cerveza para enfocarse en las oportunidades retail, el mercado digital y el rendimiento de marca de Coca Cola.

FEMSA Forward presentó su nueva estrategia, apenas en febrero de este año, y definió el camino para maximizar la creación de valor de largo plazo, al convertirse en una plataforma enfocada, construida alrededor de sus tres verticales clave de negocio: Retail, Coca-Cola FEMSA y Digital.

Así es que lo entiendan todos los que creen conocer a FEMSA, ya que en esta nueva empresa ya no hay nada que tenga sabor a cerveza, con lo cual debe quedar claro que, con Heineken México, solo comparten el pasado.

AmCham Capítulo Monterrey y el estado de Utah coincidieron en la importancia de fortalecer sus lazos para potenciar la economía

Nos comparten que representantes de AmCham Capítulo Monterrey mantuvieron un encuentro con Spencer Cox, Gobernador del estado de Utah, y una delegación de empresarios y senadores de dicha entidad, quienes conversaron sobre las relaciones comerciales, de inversión y de turismo con Nuevo León, a la vez que destacaron el valor y el potencial de sus intercambios para seguir impulsando la inversión en México.

David Eaton, presidente de AmCham Capítulo Monterrey, destacó que, “Utah y Nuevo León están conectados históricamente.

Tenemos una relación positiva que se traduce en excelentes resultados, como los 1,800 millones de dólares en bienes que se exportaron a México en 2022 desde Utah.

Es importante seguir fortaleciendo nuestros lazos mientras aprovechamos el potencial de nuestras economías”.

AmCham Monterrey se ha encargado de apoyar el fortalecimiento de esta relación mediante su Trade and Investment Center, que brinda herramientas y asesoría para que empresas puedan acceder al mercado nacional de forma más fluida. Que vengan más acuerdos como este.

Anuncia Protexa a nuevo director de la división Energía

Nos comparten que desde el pasado 30 de octubre, Sergio Charles González es el nuevo director de la división Energía de Protexa.

Charles sustituirá a Enrique Dávila Treviño, quien, tras una destacada carrera de 32 años en la compañía, se jubila. El nombramiento será efectivo a partir del 1 de noviembre de 2023.

Charles González ingresó a la empresa en el año 2000, tiempo en el que ha desempeñado cargos relevantes en la organización. Bajo su dirección, Protexa buscará una transformación estratégica para consolidarse como una organización más rentable, sostenible y hasta admirada.

En sus primeras declaraciones, Charles dijo: “A lo largo de más de siete décadas Protexa ha sido líder indiscutible en el sector; la única empresa con la experiencia requerida para desarrollar proyectos complejos, con calidad y confiabilidad. Tenemos la capacidad técnica y humana para seguir contribuyendo en el ámbito petrolero y de gas dejando nuestra huella en los grandes proyectos que se desarrollan en México”.

Esperamos que logren sus metas.

El Tec de Monterrey impulsa la innovación educativa con la inauguración del Innovation Hub Europe en España

Nos informan que el Innovation Hub Europe, fundación privada sin fines de lucro vinculada al Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey, inauguró oficialmente sus instalaciones en Comillas, Cantabria el 30 de octubre en el marco del BootCamp: Building the future of education together: innovation, interdisciplinary research and open science, evento dirigido a formar a nuevas y nuevos investigadores y fomentar la colaboración entre quienes promueven la innovación educativa en Europa y América Latina.

El Gobierno de Cantabria interesado en contribuir a la transformación del sector productivo local mediante la formación y capacitación de las y los trabajadores en áreas clave, y de potenciar a la Universidad de Cantabria como una institución líder en innovación educativa en la región, ha invitado al IFE a tener instalaciones en la región y contribuir a dichos objetivos.

Contar con un Hub en Europa permitirá al Tecnológico de Monterrey mantener una conexión permanente con la comunidad de investigación e innovación en Europa para desarrollar proyectos, generar conocimiento de alto impacto para incidir en el futuro de la educación e impactar positivamente a nivel internacional.

Este hito representa un paso significativo en la estrategia del Tec de Monterrey para fomentar la colaboración intercontinental y contribuir al futuro de la educación, contribuyendo a la transformación productiva de la zona, mediante la investigación, la transferencia del conocimiento y el fomento al emprendimiento social y territorial.

