Energía y Estado de Derecho, retos del nearshoring

Pese a que México se ha beneficiado por la llegada de empresas extranjeras al país debido al nearshoring, para aprovechar al máximo este fenómeno es necesario un mejor abastecimiento de energía y mantener un Estado de Derecho, dijo Lorenza Martínez, directora general de Actinver.

Destacó que México se está beneficiando del nearshoring pero que no es la primera ocasión que se da un fenómeno como este, pues después de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, también empezaron a llegar empresas extranjeras al país, y otro momento fue cuando se aprobó la Reforma Eléctrica con Enrique Peña Nieto, también arribaron empresas de este sector principalmente.

Los beneficios de este fenómeno los estamos viendo en varios indicadores, uno es en la inversión extranjera directa, y es increíble cómo se ve el incremento en este rubro en los últimos dos años.

Dijo que el sector manufacturero se desaceleró con la pandemia y que si bien hubo una recuperación más lenta que en otros países, estamos mejorando mucho en términos de mercado industrial, ya que hay una tasa muy baja de disponibilidad.

“Los principales retos para aprovechar el nearshoring es la energía, es decir, el abastecimiento de ésta porque es un hecho que en México falta infraestructura para transmisión y distribución de electricidad, lo cual está limitando las inversiones de empresas en el país”, dijo Martínez.

Agregó que otro reto es el Estado de Derecho, pues dice que las pequeñas y medianas empresas no tienen las mismas oportunidades que las grandes, porque cuando una empresa de este tipo llega con una inversión muy importante el gobierno hace lo necesario para que pueda contar con todo lo necesario para operar, principalmente energía eléctrica, para que no se vaya del País.

“En cambio, a las pymes no les facilitan las cosas, a ellas les piden que hagan sus propias inversiones en transmisión y distribución para que llegue la electricidad a sus plantas y es algo que la mayoría de ellas no puede hacer por los altos costos que esto implica”, destacó.

Comentó que estas empresas no hacen las grandes inversiones y no tienen este poder económico para construir su propia red de transmisión, y no logran tener estas oportunidades, pues les piden que ellos mismos inviertan en infraestructura eléctrica.

“Estos temas de distribución de electricidad y de un Estado de Derecho que al final genera condiciones para las empresas, lo que hace es limitar este crecimiento y las empresas grandes son las que siguen creciendo y las que están generando la mayor productividad y no tenemos empresas pequeñas exitosas”, añadió.

Otro reto para el nearshoring es la inseguridad, pues una gran parte de los inversionistas ponen como uno de los temas más relevante para ejecutar sus proyectos es la inseguridad, por lo que esto pone a pensar más a las empresas para hacer sus inversiones.

“La saturación en puertos y aduanas es otro tema importante, pues antes tenían una gran eficiencia y había fluidez en la frontera y hoy empieza a saturarse y el último limitante o tema que es más coyuntural, pero que también puede volverse muy importante, es el tipo de cambio, ya que el tener uno tan fuerte ya se empieza a ver. afectado nuestro nivel de competitividad, porque también le genera incertidumbre a las empresas”, indicó.