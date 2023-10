Entre Líneas 02/10/2023

‘El nuevo Nuevo León´, el mejor lugar para vivir en México …con inseguridad y crisis hídrica ¿será cierto?

El pasado 23 de enero, en un evento para presentar las “Estaciones de Servicio Público para este año, una iniciativa de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, a cargo Martha Herrera, mediante la cual se acercaría la oferta de servicios integrales de los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada a las personas más vulnerables del Estado, el gobernador Samuel García declaró: “Nuevo León tiene todo para seguir siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir, nada más depende de que realmente nos la creamos y como norteños que somos, no dejemos de jalar hasta conseguir el objetivo y llegar al éxito”.

Hace unos días, apenas el viernes 29 de septiembre pasado, en un evento de la misma dependencia, para presentar los avances del programa “Hambre Cero”, que busca erradicar la pobreza alimentaria en el estado, de forma conjunta con empresas, iniciativa privada, academia, organizaciones civiles y organismos internacionales, el gobernador volvió a declarar más o menos lo mismo: “Por estos logros, estoy seguro que Nuevo León tiene todo para seguir siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir…”, nueve meses después.

En ese momento, algunos de los asistentes volteamos a vernos para decir en forma dubitativa y en voz baja: “¿…el mejor lugar para vivir con inseguridad y sin agua?”.

Esto nos lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿No se dará cuenta el titular del gobierno estatal que estamos viviendo, no ahora, sino desde hace algunos meses una severa crisis de inseguridad e hídrica, y que el mantener ese tipo de discurso, de que: “Nuevo León tiene todo para seguir siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, en este momento no es nada pertinente seguirlo haciendo porque no es saludable para la gente que vivimos aquí?

Muchos de los ciudadanos, empresas, organismos intermedios y de la sociedad civil, reconocemos que con el gobierno estatal de ahora se han tenido buenos y grandes logros en materia económica y otros asuntos públicos, justo como el combate a la pobreza por ejemplo con esta iniciativa de “Hambre Cero”, sin embargo lo que también esperamos, y aquí nos referimos no solo al del nivel estatal, sino también al federal y municipal, que sean más mesurados en sus declaraciones, y más que todo, que planteen acciones realistas y alcanzables, sobre todo en asuntos tan sensibles ahora, como la inseguridad y la falta de agua, con el compromiso de que alcanzar una solución a estas problemáticas que en realidad es una responsabilidad de todos.

Participa Whirlpool Corporation en acciones de voluntariado con Hábitat México

Nos comparten que Whirlpool Corporation, que tiene una planta productiva en Apodaca, Nuevo León y es un referente mundial en la fabricación en electrodomésticos de cocina y lavandería, junto a Hábitat para la Humanidad México, organización que trabaja para lograr que cada persona tenga un lugar digno donde vivir, organizaron una brigada empresarial constructiva para apoyar en el mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos.

Por medio del programa #YoSoyVoluntarioWhirlpool, la compañía incentiva a los colaboradores a participar e involucrarse activamente en diversas causas, creando conciencia social y ambiental. En esta ocasión, un grupo de 21 voluntarios se sumaron para reparar y adecuar seis viviendas en Portal Valles de San Bernabé, Nuevo León, donde Whirlpool ha participado activamente desde 2014, con el objetivo de crear espacios dignos para las familias que las habitan.

Desde hace 21 años, Whirlpool trabaja con Hábitat para la Humanidad en más de 45 países con proyectos de voluntariado y entrega de electrodomésticos que han beneficiado a más de 104 mil familias a nivel global. Además, Whirlpool es uno de los mayores aliados de Hábitat porque comparte la vocación por generar viviendas dignas para la sociedad.

Bienvenidas este tipo de acciones.

Distinguen a Cotemar como una de las empresas más sólidas para trabajar en México

Cotemar, la firma de origen regio con operación en Ciudad del Carmen, Campeche, fue mencionada por LinkedIn , la red social de empleos más grande del mundo, como una de las empresas más sólidas para trabajar en México en este 2023.

Según LinkedIn, existe empresas como Cotemar y otras organizaciones que destacan por permitir a sus colaboradores impulsar su trayectoria profesional, no solo ofreciendo buenos salarios y beneficios, sino también mediante oportunidades de crecimiento y aprendizaje.

Se trata de las compañías con mayor estabilidad y proyección, que además de ser ideales para profesionales que buscan hacer carrera, son las opciones más consistentes para iniciar el recorido laboral con un buen currículum por competencias.

Así, según LinkedIn, Cotemar se ha consolidado como líder en servicios para la exploración y producción petrolera, con presencia en Campeche, siendo reconocida por su compromiso con la innovación y el desarrollo de sus empleados, con habilidades bien valoradas como son los sistemas de servicio al cliente, la administración educativa y el razonamiento analítico.

