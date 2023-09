Analizarán el avance de reformas en el Foro Laboral ERIAC 2023

Hoy 7 de septiembre, se llevará a cabo la 4ta. edición del Foro Laboral organizado por la ERIAC, Asociación líder de ejecutivos de Recursos Humanos, evento que reúne a profesionales y líderes para conversar acerca de las tendencias e innovaciones en el ámbito laboral, como es el caso de las reformas del sector.

Amado Díaz, Vicepresidente de ERIAC, señaló que si bien es cierto que las empresas de Nuevo León, van al día con las reformas laborales, también es una realidad que no existe un proyecto definido para su implementación.

“Lo único seguro es la incertidumbre y que no hay proyecto definido en materia laboral sobre las reforma en México, en realidad solo vamos reaccionando, una pruebal de ello es lo que pasó con el ajsute del TMEC o con algún cambio en particular que nos pide rápido la Organización Internacioanl del Trabajo (OIT), pero en realidad muchos cambios también son ocurrencias, pero lo más importante es que este proceso se vaya dando de forma dinámica sin que las empresas pierdan competitividad”, explicó.

El Foro Laboral ERIAC tendrá la participación de diferentes conferencistas especializados en temas de recursos humanos quienes hablarán sobre tendencias, retos, prácticas y desafíos en la evolución del mundo del trabajo, que incluyen la búsqueda de mejoras constantes para crear un ambiente laboral sano, pero sobre para lograr retener al mejor talento.

Sobresalen las conferencias de “las últimas Reformas Laborales y su implementación” en donde participan Jesús Herrera de Grupo DeAcero y Fidel Antuña de Cydsa, así como el de Nearshoring, en donde estarán Zelina Fernández, director de Index Nuevo León, Federico Rojas, Secretario del Trabjo estatal y Rogelio Soto, director de Prodensa.

Adicionalmente, Rankmi, plataforma all in one líder en la automatización de procesos de gestión de personas en Latam formará parte del evento como patrocinador y mostrará cómo las áreas de recursos humanos pueden ser más eficientes con el uso de herramientas tecnológicas.