Capacitará y certificará ICET a 70 mil técnicos

La demanda de técnicos certificados permitirá al Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET) incrementar en cinco por ciento el número de egresados para el cierre del año, respecto al 2022 y alcanzar los 60 mil, comentó Fernando Iturribarria, responsable del organismo.

“Durante el año pasado el Instituto registró a 60 mil 703 alumnos, de los cuales egresaron 57 mil 109 y este año vamos por los 60 mil egresados e ir recuperando los 70 mil que teníamos antes de la pandemia”, comentó.

Señaló que entre las especialidades técnicas certificadas que buscan las compañías son las de montacarguista, tractocamionista, soldadores, electricistas y plomeros, además de habilidades en manufactura avanzada y aditiva.

“Ahora con todas las actividades que ha hecho el Gobierno de traer más inversión extranjera, nos abre un gran panorama preparándose para capacitar. Vienen muchas líneas (de producción), desde oficios concretos y específicos hasta instancias técnicamente más especializadas y la llegada de tantas empresas a Nuevo León es una gran oportunidad para nosotros”, añadió.

“Tenemos la idea de transformar al técnico empírico en capacitado y a éste en técnico certificado”, destacó.

De acuerdo con el funcionario, otro de los planes es transitar sus capacitaciones hacia la manufactura aditiva, ya que la demanda está creciendo en habilidades en control numérico computarizado (CNC) y controlador lógico programado (PLC).

“La competencia que brindamos es totalmente laboral, de acuerdo con las necesidades, incluso a los requerimientos de los estándares de Conocer (…) la certificación les permite poder incursionar en el mundo del trabajo con mejor sueldo y mayores competencias, el saber hacer las cosas bien, con calidad”, indicó.

Resaltó que un gran porcentaje de las solicitudes que hacen las empresas, a través de la Secretaría del Trabajo, está dirigido hacia choferes de camiones de todo tipo y montacarguistas, de este último, tan solo el año pasado se prepararon a alrededor de cinco mil.

“También nos están demandando tractocamionistas para el manejo de la mercancía, la economía se basa mucho en el comercio y la movilidad de la mercancía, lamentablemente no tenemos alumnos. El gobierno del Estado nos ha apoyado para darles becas a los alumnos, no nada más no les cobramos, sino se les apoya con estímulos para que ellos se capaciten.

“Tan solo la Canacar nos pide casi cinco mil y ahorita, muy apenas vamos a llegar a formar este año a mil”, agregó.

Comentó que si bien el ICET cuenta con siete planteles y seis unidades móviles en la zona metropolitana, éstas son insuficientes, principalmente en municipios fuera del área metropolitana que están teniendo un acelerado desarrollo como Pesquería y García.