Alfonso Cornejo: Competencias que transforman Líderes

La última era de la organización moderna hemos contemplado una cantidad abrumadora de cambios de toda índole, que ponen a prueba más que nunca la capacidad de las organizaciones para adaptarse y mantenerse competitivas. Adaptación que puede darse de varias formas, desde las grandes transformaciones lideradas por pocos especialistas hasta los pequeños y continuos cambios en los que participa la mayor parte del personal debidamente preparado.

Para este mundo tan demandante, que ahora nos impone estos desafíos, tenemos que hacer frente con lo mejor de nuestros recursos humanos, intelectuales y materiales. ¿Nuestra gente está debidamente preparada?; mi experiencia trabajando con diferentes empresas me dice que no; nos falta. Para el ejecutivo o líder actual, el aprendizaje y enriquecimiento de modelos mentales para enfrentar los nuevos retos debe ser continuo y permanente, y hay una brecha negativa que tenemos que atender.

En el año 2020, el World Economic Forum definió como las competencias más importantes para el ejecutivo moderno:

1. Solución de problemas complejos

2. Pensamiento crítico

3. Creatividad

4. Administración del personal

5. Coordinación con otros

6. Inteligencia Emocional

7. Juicio y Toma de Decisiones

8. Orientación al Servicio

9. Negociación

10. Flexibilidad Cognitiva

¿Estamos listos?, ¿nuestra gente clave cuenta con estas competencias?

Hay muchos ejecutivos de diferentes niveles en las organizaciones que no han recibido una adecuada preparación en competencias ejecutivas, gerenciales, de liderazgo o directivas, entendiendo competencias como aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al ejecutivo enfrentar exitosamente diferentes retos que el día a día le demandan. Entonces, las competencias se traducen en un conjunto de modelos mentales, metodologías, técnicas y principios de ciertas situaciones afines del management, que, al contar con varias de ellas, los ejecutivos podrán enfrentar las situaciones problemáticas con éxito y potencializando el resultado. Por mucho que se esfuerzan, si no cuentan con las competencias directivas y de liderazgo requeridas por su empresa, las soluciones resultarán un esfuerzo desgastante y en ocasiones frustrante, alejado del nivel óptimo posible y de la rentabilidad esperada.

Los tiempos actuales demandan, entre otras cosas, capacidades ejecutivas para:

· Liderear equipos para lograr el entusiasmo y compromiso a pesar del reto.

· Tomar Decisiones con un análisis completo para generar una mejor rentabilidad.

· Aportar ideas creativas e innovadoras para optimizar las opciones de solución.

· Interactuar de manera efectiva para que se mantenga la sinergia y ambiente productivo.

· Negociar con la fórmula de ganar-ganar para establecer plazos y entregables justos.

· Potenciar la inteligencia emocional para enfrentar con ecuanimidad las diferentes situaciones.

· Desarrollar el pensamiento estratégico que permita traducir efectivamente estrategias en entregables.

· Trabajar más con orientación a resultados para detonar proyectos y su componente de cambio trasformador, entre otras competencias.

En este momento observamos que el desarrollo del personal está desequilibrado e incompleto. Tal vez la gente de la planta sepa analizar situaciones, pero no cuente con herramientas para la toma de decisiones. Por otro lado, también podría ser que gente del área administrativa cuente con herramientas para la toma de decisiones, pero no para llevar a cabo un análisis causal.

También las competencias tecnológicas son una oportunidad como, por ejemplo, el uso adecuado de las plataformas tecnológicas colaborativas actuales, para reuniones y trabajo a distancia, de las cuales estamos bastante lejos de poder aprovechar en su verdadero potencial.

Hablando de competencias tecnológicas, ¿la necesidad de actualización significa que debemos adquirir las habilidades para programar inteligencia artificial? No. Un artículo en el NYT publicado recientemente, con el título “As Businesses Clamor for Workplace A.I.”, Tech Companies Rush to Provide It (Mientras las empresas claman por la IA en el lugar de trabajo, las empresas tecnológicas se apresuran a proporcionarla), indica que actualmente las grandes empresas como Amazon, Box, Cisco y Microsoft están ofreciendo soluciones para automatizar procesamiento de información vía Inteligencia Artificial. Entonces, más bien, debemos conocer la oferta de soluciones existente para atender nuestros problemas y, entonces sí, seleccionar la mejor herramienta para mejorar el desempeño de los procesos de nuestra empresa.

Definitivamente, tenemos que hacer algo para mejorar el nivel de competencias de los ejecutivos, pero ¿qué podemos hacer?: algunas recomendaciones:

· Observar a la gente en su actuar diario, en las diferentes situaciones que enfrenta, ¿qué les falta?, ¿dónde se atoran?, ¿dónde muestran oportunidades para desempeñarse en sus labores más críticas?

· Identificar, con lo anterior, competencias clave para el negocio; aquellas que puedan detonar en la gente un mejor desempeño hacia mejores resultados.

· Estructurar un programa de desarrollo en competencias para las diferentes audiencias

· Asegurar que el programa para desarrollo de competencias sea adecuado al nivel del ejecutivo y lo pueda traducir en herramientas prácticas y del día a día.

· Solicitar al participante, después del programa de desarrollo de competencias, de manera continua y no sólo en una ocasión, proyectos, solución de problemas y propuestas innovadoras que aseguren la comprensión y puesta en práctica de los conceptos aprendidos en los cursos. No tenga duda que obtendrá un retorno a la inversión hecha en desarrollo en competencias.

El deseo de aportar su grano de arena para la mejora del negocio, es una característica intrínseca de la gente y qué mejor que sea una contribución con los modelos mentales adecuados a la situación y con el hacha muy bien afilada.

El autor es Consultor y Profesor del Departamento de Estrategia y Liderazgo de EGADE Business School, del Tecnológico de Monterrey.