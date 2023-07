ENTRE LÍNEAS 07/05/23

CEMEX LOGRA VENTAS RÉCORD DE CONCRETO VERTUA EN COLOMBIA

La firma cementera de origen regiomontano, Cemex ha rebasado la cantidad de 100,000 m3 de concreto Vertua de cero emisiones netas vendidos en Colombia; la cual sería suficiente para llenar 40 piscinas olímpicas.

Este logro ilustra el avance en la ambiciosa meta de Cemex para que sus productos de cemento y concreto Vertua bajos en carbono representen más de la mitad de las ventas totales de cemento y concreto para 2025.

Los concretos Vertua bajos en carbono y de cero emisiones netas son parte de un portafolio de materiales con atributos sostenibles medibles, como eficiencia energética y conservación del agua, entre otros.

Los proyectos que han seleccionado Vertua como su material preferido incluyen vivienda, infraestructura y obras públicas.

Jesús González, Presidente de Cemex América del Sur, Central y el Caribe, destacó que, “nos enorgullece ofrecer soluciones de construcción innovadoras para proyectos que priorizan la sostenibilidad y el bienestar de la población de Colombia”.

Bien por la cementera de origen regiomontano que destaca que Vertua es parte de su programa Futuro en Acción, enfocado en lograr la excelencia sostenible a través de la acción climática, la circularidad y la gestión de recursos naturales, con el objetivo principal de convertirse en una empresa de cero emisiones netas de CO2 para 2050.

TECNOLÓGICO DE MONTERREY, NÚMERO 4 EN AMÉRICA LATINA EN 2023

En el marco del 80 aniversario del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con la organización global, Times Higher Education (THE), llevaron a cabo el THE Latin America Universities Summit 2023; evento que después de cuatro años, volvió de forma presencial y se realizó por primera vez en México.

Como parte de la agenda principal, se dieron a conocer en exclusiva los resultados del Times Higher Education Latin America University Rankings 2023, donde el Tecnológico de Monterrey se posicionó en el lugar número 4.

Durante el evento, estuvieron presentes más de 200 líderes académicos, investigadores y consultores de 12 países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa para analizar las condiciones actuales y el futuro de la educación superior en Latinoamérica.

Entre los asistentes, estuvieron David Garza Salazar, Rector y Presidente Ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, como anfitrión del encuentro junto con David Watkins, Managing Director of Data Science de Times Higher Education; Guillermo Torre-Amione, Vicepresidente de Investigación del Tec de Monterrey; José A. Cheyne García, Rector de la Universidad del Rosario; así como Victoria Galan-Muros, Chief of research and analysis at the International Institute for Higher Education Unesco, por mencionar algunos.

Garza Salazar señaló que “es un orgullo que el Tecnológico de Monterrey sea sede de este encuentro, en el marco de nuestro 80 aniversario. En este tiempo, nuestra institución ha buscado fomentar y potenciar la investigación como motor de cambio para contribuir al desarrollo educativo, social y ambiental de México y el mundo.

¡Enhorabuena para el Tecnológico de Monterrey!

REDITÚAN REDES SOCIALES

Si en algo se ha distinguido Samuel García, Gobernador de Nuevo León, es en su actividad en redes sociales y todo parece indicar que esto le está dando resultados, pues de acuerdo a C&E Research es uno de los mandatarios mejor evaluados del país.

Lo anterior queda de manifiesto en su popularidad, pues el 67 por ciento de los neoleoneses lo aprueban en este rubro, liderando el ranking a nivel nacional.

Además, pese a que los homicidios son el pan de todos los días en la entidad, en seguridad tiene la aprobación del 73 por ciento de la población, ubicándose en el segundo lugar nacional.

TAMBIÉN BUSCAN NUEVO DISTINTIVO DE ECONOMÍA ESTATAL

La actual administración estatal encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda, ya trae entre manos la creación de un nuevo distintivo, y es la Secretaría de Economía la encargada de coordinar los trabajos correspondientes para lograr ese objetivo.

En varias ocasiones funcionarios estatales han hablado de que Nuevo León busca ser un hub de innovación, tecnología, software, electromovilidad y emprendimiento, en Latinoamérica, además el gobierno actual instaló el Consejo General para el Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica y de Innovación.

Entonces, ¿cuál es el distintivo que ya lo trabajan las huestes de Iván Rivas, secretario de Economía de NL junto con la UANL, Tec de Monterrey, UDEM y U-ERRE?, pues será uno a la innovación que se llamará “Innovado en Nuevo León”.

