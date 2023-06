Martha Corrales: Innovación de Modelos de Negocio basada en Moonshot Thinking

El Moonshot Thinking se refiere a la capacidad de los emprendedores e innovadores para desafiar los límites convencionales en la solución de alto impacto de problemas globales, y potenciar las oportunidades que enfrenta nuestra sociedad y el mercado. Dentro de las lecciones aprendidas de este enfoque se recomienda:

1. Pensar en grande: Los modelos de negocio innovadores deben tener una visión audaz y ambiciosa. En lugar de centrarse en soluciones incrementales, apunta a resolver problemas masivos y transformadores. Busca oportunidades que desafíen los límites existentes y rompan con las convenciones.

2. Enfocarse en problemas globales: Identifica problemas globales o desafíos significativos que puedan tener un impacto masivo. Los modelos de negocio innovadores deben abordar estos problemas, ofreciendo soluciones disruptivas que cambien la forma en que las cosas se hacen en una escala global.

3. Incentivar la colaboración: Fomenta la colaboración con diversas partes interesadas, incluidos expertos, empresas e instituciones. La innovación requiere la combinación de diferentes perspectivas y conocimientos. La colaboración puede impulsar la generación de ideas y la implementación exitosa de modelos de negocio innovadores.

4. Aceptar el fracaso: El fracaso es parte del proceso de innovación. No temer a experimentar y cometer errores. Aprender de ellos y utilizarlos como oportunidades para mejorar y refinar tu enfoque. El fracaso puede llevar a la creación de modelos de negocio más sólidos y efectivos.

5. Cultivar una mentalidad de aprendizaje: Mantén una actitud de aprendizaje constante y busca oportunidades para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. La curiosidad y la disposición para aprender te ayudarán a adaptarte rápidamente a los cambios y a identificar nuevas oportunidades.

6. Ser resiliente: La innovación a menudo enfrenta obstáculos y desafíos. La resiliencia es clave para superar estos desafíos y seguir adelante. Aprende a adaptarte, a pivotar y a mantener la motivación y la determinación incluso en momentos difíciles.

7. Integrar la tecnología: La tecnología puede ser un facilitador clave en la creación de modelos de negocio innovadores. Mantente actualizado sobre las últimas tendencias tecnológicas y busca formas de utilizar la tecnología para transformar tus procesos, productos o servicios.

8. Considerar el impacto social y ambiental: Los modelos de negocio innovadores deben ser social y ambientalmente responsables. Considera el impacto que tus soluciones pueden tener en la sociedad y en el medio ambiente. Busca formas de generar un impacto positivo y sostenible en dominios económico, social y ambiental.

Algunas de los emprendimientos de alto valor en América Latina, que han aplicado el enfoque de MT son: (1) Nubank, la fintech brasileña que ha revolucionado la industria bancaria en América Latina, ofreciendo una experiencia digital sin sucursales; (2) Konfío, la fintech mexicana que ha aplicado MT brindar soluciones financieras para PyMEs, desarrollando algoritmos avanzados para evaluar el riesgo crediticio; (3) Kiwi Campus: la startup colombiana que ha aplicado MT al desarrollar robots autónomos para la entrega de alimentos y otros productos en campus universitarios; (4) Kueski: la fintech mexicana que ha aplicado MT al proporcionar microcréditos rápido y accesible en línea; y (5) Globant, la empresa de soluciones de TI y transformación digital con sede en Argentina, y que han aplicado MT para desarrollar soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial, análisis de datos y experiencia del usuario

Tres referencias de libros recomendadas sobre Moonshot Thinking son: (1) Building Moonshots: 50+ Ways to Turn Radical Ideas into Reality de Tamara Carleton y William Cockayne; (2) Moonshot Thinking: Turn Disruption into Opportunity de Ivan Bofarull; (3) y Bold: How to Go Big, Create Wealth and Impact the World y Abundance: The Future Is Better Than You Think, ambos libros de Peter H Diamandis y Steven Kotler.

En resumen, el Moonshot Thinking busca inspirar a los emprendedores a pensar a gran escala para abordar problemas complejos con soluciones audaces. Para ello es importante identificar un objetivo ambicioso con una mentalidad abierta, pensando de manera exponencial, abordando problemas globales y complejos a la sociedad, fomentando la cultura de innovación de forma creativa y con pensamiento crítico, asumiendo riesgos con experimentación y sentido de aprendizaje. Estas lecciones pueden guiar el desarrollo de modelos de negocio innovadores que buscan generar un impacto significativo y transformador.

La autora es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONHACyT, y Profesora Emérita del Departamento de Emprendimiento e Innovación Tecnológica de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

Contacto: mcorrales@tec.mx