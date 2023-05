Sara Lozano: PT, PVEM y MC ¡no se vale!

¡Felicidades, Tigres! Juegazo que se aventaron después de la primera mitad. ¡Bien merecido el 8° título!

Imagínense que de repente en el cuadro de Tigres aparecieran jugadores de Rayados para apuntalar al equipo. Imposible, igual hay que analizar lo que acaba de pasar durante las campañas de Coahuila y de refilón, en Estado de México.

No se vale que a estas alturas de las campañas el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) cambien de camiseta. Legalmente no habrá efectos, pero en el imaginario de una ciudadanía desinteresada, desafectada, le vengan a decir que las reglas cambian para disuadir su participación. Lo peor es que lo hacen las dirigencias nacionales y la reacción, hasta el momento no ha sido de los candidatos registrados en Coahuila.

En Estado de México es peor, metieron a jugadores que ni estaban jugando. Movimiento Ciudadano (MC) retiró su candidatura, no va a aparecer en la boleta, pero le hablan a esa gente indecisa, desinformada y/o desconocedora de tal manera que fomenta la desesperanza cuando ni siquiera están contemplados en la contienda.

No se valen estas estrategias de (des)comunicación política en primer lugar porque no le pueden quitar ese derecho a un ciudadano que ya es candidato. Y también en primer lugar, porque el voto va a seguir valiendo tanto para la persona como para el partido político que le dejó morir al final del camino.

En términos prácticos tanto el PV y el PT van a contabilizar los votos recibidos el próximo 4 de junio para mantener su registro, para tener un lugar en las curules estatales y para que calcular el financiamiento público en Coahuila. MC no, porque decidió no participar en las elecciones de EdoMex, sólo se prestó a la desinformación para influenciar el abstencionismo.

La élite política y partidista mantiene esa fórmula históricamente exitosa de manipular a las masas a través de la desinformación. El sistema electoral es complejísimo en México y muy estudiado porque, a pesar de todo, los resultados son positivos tanto en la legalidad de las elecciones como en la alternancia en los poderes. Y es compleja porque se ha construido a base de la desconfianza, de las traiciones, de estirar la liga de la interpretación jurídica.

Por eso el INE es una institución fuerte porque desde que se ciudadanizó como IFE, fue construyendo estrategias y gestionando legislaciones que pusieran el piso lo más parejo posible para todos los partidos políticos. Es un árbitro respetado, aunque a veces le rechiflen.

Ahora que la ciudadanía organizada está tomando fuerza en la agenda pública, debe poner en prioridad el fortalecimiento de las instituciones partidistas para que no resulte fácil salir con esta novedades en plenas campañas. Esta y otras delimitaciones racionales que disuada las trampas y la simulación, que en la historia electoral de México sobran.

Mañana jueves a las 7pm habrá un conversatorio sobre la agenda ciudadana para garantizar la propuesta de candidaturas respetables para el 2024, ¡qué mejor manera de fortalecer a los partidos!

