Antonieta Treviño: Talento y Tecnología, ¡Sentirnos vivos!

Haciendo una reflexión de lo que ha pasado en lo que me apasiona, mi trabajo, estoy convencida que las nuevas generaciones de talento, como la Generación Z y los Millennials, están entrando al mercado laboral en un contexto de rápida transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial (IA). Esto está moldeando profundamente sus habilidades, expectativas y formas de trabajo.

Qué hubiese dado por tener estos grandes apoyos cuando inicié mi vida profesional.

Considero que a lo largo de mi carrera y estos últimos 25 años entrevistando Talento y más después de la pandemia, he encontrado que las nuevas generaciones de ejecutivos tienen algo muy particular que puede ser una gran fortaleza:

1. Son abiertos a la innovación: Nacieron con la tecnología y están más dispuestas a adoptar herramientas de IA para mejorar la productividad y creatividad.

2. Cuentan con habilidades digitales: Se les demanda conocimientos en programación, análisis de datos y la capacidad de interpretar resultados generados por IA es cada vez mayor, están enfocadas en desarrollar competencias en estas áreas, lo que los hace más competitivos en un entorno laboral cada vez más digitalizado.

3. Colaboración: En lugar de temer a la IA como un sustituto del trabajo humano, muchos jóvenes ven la oportunidad de colaborar con estas herramientas para aumentar su rendimiento, pero deben utilizar la mente humana que por escencia es más estratégica y retarse a ser innovadores.

Pero a pesar de toda la modernidad que hoy existe, no debemos olvidar que nos debe apasionar nuestro trabajo, cuando entrevisto ejecutivos jóvenes me entusiasma mucho que tengan alto drive, que sean inquietos, que buscan superarse, pero algo alarmante es que tambien me he percatado que son suceptibles, que emocionalmente se conflictúan incluso rechazan grandes ofertas salariales por trabajar desde casa ya que no quieren ir a una oficina, el contacto con las personas enriquece por lo que espero esto vaya cambiando en el día a día de estos grandes jóvenes, no solo tener juntas por zoom hay que conversar, escuchar diferentes puntos de vista y esto solo se da presencialmente.

Llevo muchos años entrevistando candidatos y siempre he pensado que las oportunidades laborales llegan en un momento preciso y no hay que dejarlas ir; nos vamos a enfrentar a retos desafiantes, jefes diferentes, líderes que nos inspiren y nuevos compañeros de trabajo sin olvidar en algunas ocasiones, una mejor compensación, pero sin lugar a duda la pasión y el brillo en los ojos al hablar de un proyecto o un nuevo reto, nunca se debe de perder, no hay tecnología que cambie eso.

Este panorama crea un nuevo tipo de profesional, uno que puede integrar el pensamiento crítico con habilidades tecnológicas, y que está listo para prosperar en un mundo donde la IA jugará un papel central sin olvidar los valores, la familia, los amigos y el crecimiento personal.

A lo largo de esta reflexión, me percato que en la empresas tenemos diferentes generaciones colaborando y esa colaboración puede ser enriquecedora, sabiendo como manejarla.

Cuando escucho la canción Sentirme Vivo de Emmanuel, me parece una metáfora de la carrera profesional es una hermosa forma de recordarnos que debemos disfrutar del viaje, valorar cada momento y no perder de vista lo que nos hace humanos. ¡Sentirnos Vivos!…..

La autora es CEO & Founder de Hunters of Talent, Firma especilizada en la localización de Ejecutivos, Asociada de ERIAC Capital Humano e Integrante del Comité de Foro ERIAC 2025.

Contacto: contacto@eriac.com.mx