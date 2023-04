Advierte gobernador a la industria que va con todo contra quien contaminante

Al firmar la creación de la Agencia de la Calidad del Aire de Nuevo León para su publicación oficial, el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda advirtió que con ello podrán ir contra toda aquella industria que contamine sin importar si es del orden estatal o federal.

Afirmó que la empresa que no contamine será premiada, pero aquella que continúa emitiendo emisiones a la atmósfera, además de pagar el impuesto ambiental, será multada, o si fuese necesario, clausurada.

“Somos el motor económico de México, la ciudad industrial, pero les hemos pedido ya hasta el cansancio que tienen que transformarse a una industria verde, y todos los días estamos auditando y clausurando y encontrando empresas hasta de renombre que avientan químicos al drenaje, qué no tienen chimeneas tecnologizadas y están todo el día echando humo”, enfatizó el mandatario estatal.

“Creo que es el momento de decir hasta aquí, y le vamos a entrar en serio, y le vamos a entrar de lleno, por eso presentamos un plan maestro y una de las acciones es la creación de la Agencia de Calidad del Aire”, agregó.

Con el decreto, aseguró García, se le van a dientes y atribuciones a la agencia para que sea un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y pueda ir por todos los que contaminan.

“No nos importa quién sea el dueño, cómo se apellide, no nos importa si sea una empresa grande o chiquita, tradicional o extranjera, ya estamos cansados en Nuevo León de que contaminen nuestro cielo”, refutó.

El funcionario estatal indicó que con la nueva atribución de la agencia se van a triplicar o cuadruplicar las inspecciones y auditorías.

“Ente que contamine se cierra, porque estamos yendo a todo el mundo a traer empresas de primer nivel que no contaminan, de electromovilidad, de semiconductores de chips, de nuevas ciencias, pero no es posible que las que están aquí siguen todos los días contaminando nuestra atmósfera”, señaló.

García dijo que las empresas que se les pidió un plan para reducir la contaminación y no lo presentan en el plazo señalado, hará pública la identidad de ellas.

“Por lo pronto a las empresas que ya cité se lo digo hoy de frente a toda la industria que ya cité y les pedí su plan de manejo de reducción de contaminación en 15 días voy a hacer el evento el PIGECA, y los voy a invitar a todos y quiero anunciar públicamente a qué se comprometió cada empresa para reducir emisiones.

“Desde aquí les digo los que no han contestado o no muestren un avance me lo pasan para mandar a medios, los voy a quemar así como ustedes queman y contaminan y voy a decir qué empresa de Nuevo León no contestó o no vino o no quiere ayudar al medio ambiente, nombre y apellido de la empresa, les quedan 15 días para ponerse las pilas y buscar al secretario y mostrar su proyecto de limpia de sus chimeneas y sus procesos”, reveló.