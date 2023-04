Traerá nearshoring retos para el sector logístico

Si bien, el nearshoring está trayendo múltiples beneficios a estados como Nuevo León, la relocalización de empresas también trae retos para el sector logístico como la falta de operadores y los largos periodos de entrega de nuevas unidades.

Esto podría interferir en el rápido crecimiento de las empresas de este ramo que se preparan para atender la alta demanda que tendrán los servicios que ofrecen, comentó, Hugo González González, vicepresidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (OMCPL) México.

“Va a ser un boom (para el segmento logístico). El reto va a ser para el área de transporte, porque tenemos una falta de operadores para los camiones, dicho por las cámaras, y aparte, las ensambladoras se tardan más de un año en que compres un camión y te lo entreguen”.

Comentó que, por ejemplo, en noviembre pasado una empresa de servicios logísticos, almacenamiento, transporte y empaquetado abrió su centro de distribución de más de 7 mil metros “y ahorita ya le urge tener otro (…) la movilidad del transporte de carga va a ser exponencial, pero ¿tenemos los equipos, están listos? ese es el otro reto”.

Sobre la falta de operadores explicó que muchos de ellos están migrando a trabajar para empresas de transporte a Estados Unidos, pues allá el pago es en dólares y al menos 50% mayor que en México.

Lo que implica un doble reto para las compañías de transporte logístico: evitar que migren y generar más para las temporadas “de picos” en el servicio.

Recomendó a los inversionistas analizar su cadena logística para evitar el quebranto en los eslabones.

Advirtió que la alta demanda que están teniendo los servicios logísticos, podría impulsar al alza los precios de manera importante.

Lo anterior haría que el estado perdiera competitividad y las empresas optaran por irse a otras localidades.

“Los precios también se empezaron a disparar. Ahí debemos tener un balance, ser muy hábiles en cuidar el costo de los servicios, que no se disparen (…) si nos dejamos llevar nada más por vender más porque es una oportunidad, después se nos puede revertir.

“Que las empresas digan, sabes que ya no es atractivo porque es muy caro, se están disparando los precios, entonces mejor me voy a estados vecinos como San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, hay que tener cuidado”, destacó.

Previó que crecimiento que está teniendo el comercio con Estados Unidos, obligaría a las aduanas, entre ellas la del Puente Colombia, en Nuevo León, a incrementar su personal, ampliar los horarios de atención e incluso, ayudará a impulsar la inspección conjunta, para poder agilizar los cruces.

“Esto no se hacía antes porque a veces no estaba la demanda, no había la necesidad, pero ahorita, a como vienen los cruces se va a tener que hacer algo así, porque crecer un puente se lleva su tiempo y requiere de permisos y acuerdos. Esto se puede hacer mucho más rápido y ayuda mucho al comercio”, dijo.

“Y eso que todavía no llega Tesla”, puntualizó.