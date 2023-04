Luz Araceli González: Derivas autoritarias atentan contra la democracia

“Lo más inquietante del nuevo presidente mexicano es su desprecio por la ley tal y como existe y su disposición a manipularla según su conveniencia” escribía el periódico español El País, en noviembre del 2018 refiriéndose a la recién victoria electoral del todavía presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Lo que hace 5 años el diario español planteaba como un escenario posible, a lo largo de su mandato el presidente mexicano lo ha evidenciado con su continuo desprecio hacia la Constitución y las leyes que de ella emanan y ha enfatizado que está por encima de cualquier instrumento jurídico incluida la carta magna.

Esta deriva autoritaria no es un caso exclusivo de México. Parece que el siglo XXI, después de la euforia democrática de finales del Siglo XX, ha abierto las puertas a una era de regímenes que pisotean el estado de derecho, baste referir casos como el de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Vladimir Putin en Rusia, Recep Erdogan en Turquía y muchos jefes de Estado o de gobierno quienes en aras de perpetuarse en el poder han manipulado sus marcos jurídicos y violentado las instituciones democráticas.

No obstante, la ambición por controlar además del poder ejecutivo, al legislativo y al judicial no siempre ha resultado exitosa. El intento golpista de Rafael Castillo en Perú, constantemente defendido por el mandatario mexicano, pese al principio de no intervención que rige el actuar de México en los asuntos internacionales, es prueba de ello.

Esta tendencia hacia el autoritarismo no es exclusiva de países latinoamericanos ni de economías emergentes. En Estados Unidos, aún y que es la economía número uno a nivel mundial y el país que lidera el llamado mundo libre y democrático no ha escapado a esta tentación autoritaria y de menosprecio a la ley. Recordemos el llamado que hiciera Donald Trump en enero del 2021 a la insurrección contra el Capitolio que terminó en una debacle política lo que se sumó a todo un mandato en el que el inquilino de la Casa Blanca constantemente denostaba la ley y las instituciones. Hoy, caso inédito, el expresidente norteamericano se enfrenta a la justicia, no por esos actos sino por escándalos sexuales. Esta semana Trump tuvo que entregarse a las autoridades judiciales siendo el primer ex presidente de la Unión Americana de ser juzgado. Esta situación devuelve la confianza en el poder de la ley que muestra que ningún presidente, por más poderoso, está por encima de ella.

Hace un par de semanas la tentativa del Premier israelí, Benjamín Netanyahu, de tomar el control de la Corte Suprema derivó en un fracaso rotundo cuando centenares de miles de israelíes salieron a las calles para rechazar su iniciativa ya que con esta reforma se buscaba otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la justicia la cual se vería seriamente socavada. La crisis por la que atraviesa Israel hoy es la más grave hace varias décadas, incluso se mencionó el peligro de una guerra civil. Frente a estas multitudinarias manifestaciones Netanyahu optó por congelar su iniciativa, acción que ya su ministro de la Defensa le había recomendado para evitar la fractura nacional. La respuesta de Netanyahu como todos los líderes autoritarios fue retirarlo del cargo. Hoy Netanyahu pierde legitimidad y aparecen acusaciones en su contra mismas a las que deberá responder una vez que termine su mandato. La sociedad israelí organizada pudo contener la propuesta de reforma y anteponer la ley.

La deriva autoritaria ha mostrado distintos derroteros en el mundo que van desde su afianzamiento en el poder hasta su fracaso, la moneda está en el aire respecto a México. El desprecio que el presidente mexicano tiene en relación con el estado de derecho es alarmante. Frases como: “no me vengan a decir que la ley es la ley” “al diablo con las instituciones” “yo puedo desconocer la ley porque yo siento que tengo una calidad superior” todas pronunciadas por AMLO son una clara afrenta al estado de derecho, a la democracia y a las instituciones. Sus ataques continuos al Instituto Nacional Electoral (INE), al INAI y a otros órganos no pueden sino evidenciar el autoritarismo reinante en nuestro país. El fin del mandato de Andrés Manuel López se aproxima ¿será la ley que hoy desprecia la que lo juzgará mañana?

La autora es Doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Asuntos Globales y Política Internacional. Profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.