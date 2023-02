Invita AyD a la ciudadanía a cuidar el agua y ser ciudadanos de 100

Con el fin de seguir cuidando el agua con la que cuenta Nuevo León, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey hace una invitación a la ciudadanía para seguir cambiando hábitos en el uso del vital líquido y convertirse en ciudadanos de 100 litros diarios.

La paraestatal exhorta a la población a bañarse en 3 minutos y cierre la llave mientras se enjabona, lave el carro con cubeta, cierre la llave al lavarse las manos y utilice un vaso para lavarse los dientes, use la lavadora una vez a la semana en carga máxima y reutilice el agua en otras actividades como trapear y limpiar la casa.

Asimismo, AyD sugiere que para ahorrar el vital líquido, se coloque una cubeta debajo de la regadera mientras sale el agua caliente, se ponga una botella de plástico dentro del depósito de agua del inodoro, se cierre la llave mientras se enjabonan los trastes y se rieguen las plantas y el jardín con agua reciclada.

Con el fin de mantener el agua en la red de distribución, que ésta no se pierda y tener menores pérdidas del vital líquido y disminuir el caudal no contabilizado, Agua y Drenaje de Monterrey implementa el Programa Integral de Reducción de Pérdidas de Agua, que comprende la modulación de presiones, control de fugas no visibles, mantenimientos preventivos y mayor velocidad de atención en reparaciones de fugas visibles.

Con estas y otras acciones, el Gobierno de Nuevo León busca repartir mejor el agua en la ciudad, teniendo como prioridad las zonas más alejadas de nuestras fuentes de abastecimiento, reducir el consumo de la población y disminuir el número de fugas. En tanto, reitera su llamado a la población a cambiar de hábitos y usar solo el agua necesaria en sus actividades diarias.