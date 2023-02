Alicia Galindo: Portafolios Net-Zero

El cambio climático es una de las crisis crónicas más grandes de la humanidad cuyas consecuencias han sido paulatinas, pero hoy más que nunca visibles. En las últimas décadas, los desastres climáticos han aniquilado a más de 1.2 millones de personas y afectando a más de 4 billones en total. Para hacer frente a estos retos, los líderes globales han asumido la responsabilidad de limitar el incremento de las temperaturas mundiales por debajo de los 2 grados C gracias al Acuerdo de París. Los esfuerzos para limitar este incremento de temperaturas se le conoce como “net-zero” o efecto cero, un escenario en el que no hay más emisiones de gases con efecto invernadero entrando en la atmósfera o siendo removidos.

El objetivo de los mercados de capitales es crear progreso económico a través de la inyección de fondos. Su rol es crucial para la construcción de una economía “net-zero”, desde el financiamiento tecnológico para crear negocios menos intensivos de carbono, hasta la creación de nuevas fuentes de ingresos en la transición a economías bajas en intensidad de carbono. Inversionistas institucionales pueden generar un cambio a través del manejo de sus portafolios a través de cuatro pasos principalmente.

El primero es la re-distribución de los capitales evitando empresas en sectores controversiales. En el estudio de MSCI Net-Zero Alignment (2021) se demostró como organizaciones con emisiones intensivas en carbono reducen su P/B ratio significando que los mercados financieros se han vuelto más precavidos en la valuación de dichas empresas cuyo valor en libros tiene una alta probabilidad de contener activos “varados” por el grado de participación en cadenas de suministro 100% de combustibles fósiles. Aunado a lo anterior, el estudio reporta un aumento en el costo de capital para empresas intensivas en combustibles fósiles y emisiones.

El segundo paso para un portafolio Net-Zero es el involucramiento de los inversionistas en empresas rezagadas o que aun no han definido su plan de sostenibilidad. En un estudio sobre el efecto financiero del involucramiento, Junkin (2015) demostró que la presión de los inversionistas puede provocar el cambio de comportamiento de las empresas públicas y que de 1999 a 2013 -periodo del estudio-, las organizaciones obtuvieron rendimientos anormales en los precios de sus acciones. Sin embargo, los cambios no son a corto plazo por lo que se recomienda el enfoque en empresas con emisiones altamente intensivas.

El tercer paso es la inversión en empresas que tengan como prioridad el desarrollo, venta o despliegue de soluciones tecnológicas bajas en emisiones de carbono, como, por ejemplo: turbinas eólicas y solares, edificios verdes, así como innovaciones agrícolas que puedan reducir emisiones en la economía y dentro de un portafolio de inversión. Diversos estudios han demostrado que empresas con altos niveles de ingresos provenientes de productos o servicios bajos en emisiones, han tenido un mejor desempeño financiero, mejor que en aquellas empresas que se encuentran en el sector energético y de materiales.

Y, por último, el cuarto paso para tener un portafolio Net-Zero es provocar un mayor involucramiento de los gobiernos para el establecimiento de políticas públicas aun más ambiciosas que promuevan estrategias de descarbonización. El no tener estas políticas claras, representa una externalidad para las emisiones de carbono. En el estudio de MSCI (2021) este tipo de externalidades se refiere a costos no compensados o beneficios creados por una parte y que son absorbidos por terceras partes). Los gobiernos pueden propiciar nuevas formas de financiamiento que busquen mejorar el rendimiento de inversiones en los mercados. Los inversionistas en general tienen que enfrentar las externalidades negativas producidas, especialmente por empresas altamente contaminantes como las del sector energético y de materiales. Tomando en cuenta que éstas son las que propician el cambio climático, los inversionistas y también otras empresas no contaminantes son las que absorben el costo del daño causado al pagar reaseguros por los cambios extremos de clima.

Ahora, para los mortales y todas las personas que buscamos crear un cambio desde nuestro portafolio de inversión, podemos elegir colocar nuestro dinero en fuentes limpias de energía. La economía se encuentra en este cambio de energéticos fósiles a energía renovable y alternativa. Se espera que las inversiones de descarbonización para la economía global, sean de aproximadamente $150 trillones de dólares durante las siguientes tres décadas. La energía renovable (solar, eólica e hidroeléctrica) es clave en este proceso. Algunas empresas que vale la pena tener en nuestro portafolio y que han dado mucho de qué hablar son: Nextera Energy (productor de energía solar y eólica), Brookfield Renewable (productor de energía hidroeléctrica), Clearway Energy (energía renovable solar y eólica), First Solar (manufactura páneles ligeros solares que son usados a gran escala) y Solaredge Technologies (manufactura de convertidor que maximiza la energía solar, reduciendo el costo de energía generada en el sistema). Sin embargo, hay que elegir con cautela buscando dos puntos clave (y esto sirve para cualquier inversión): buscar un balance general fuerte y un perfil de crecimiento sólido enfocado a energía renovable y no tan diversificado. Estas dos características pueden detonar el potencial de empresas para tener altos rendimientos.