Miguel Moreno Tripp: Precio a valor en libros

El precio se refiere al precio de mercado de una acción de una empresa (que cotiza) mientras que el valor en libros se refiere al valor del capital contable total dividido entre el número de acciones. El capital contable incluye el capital social (el monto con el que se fundó la empresa), los resultados de ejercicios anteriores, es decir, se van acumulando las utilidades o pérdidas en la vida de la empresa más el resultado del ejercicio en curso.

De acuerdo con el CFA “La relación entre el precio de mercado por acción y el valor contable por acción (P/BV por sus siglas en inglés) … tiene una larga historia (Graham y Dodd 1934). Según la Encuesta de BofA Merrill Lynch en 2012, el 53% de los encuestados consideró esta razón bursátil al tomar sus decisiones de inversión.

Estas son algunas razonas consideradas por analistas para el uso del P/BV… Debido a que el valor contable es un importe acumulado del balance, es normalmente positivo [es decir] se puede usar aun cuando las utilidades del ejercicio de la empresa sean cero o negativas.

Debido a que el valor contable por acción es más estable, pude ser más significativa esta razón bursátil …. también se utiliza en la valuación de empresas que no se espera que continúen como negocio en marcha (Martin 1998, p. 22).

Entre los posibles inconvenientes del P/BV… Pudiera haber activos no reconocidos en los estados financieros que son críticos. Por ejemplo, el capital humano (el valor de las habilidades y el conocimiento que posee la fuerza laboral) algunas veces es más importante que el capital físico, pero no se refleja como un activo …. la buena reputación que una empresa desarrolla tampoco se refleja como un activo … los activos intangibles generados internamente tampoco se muestran como activos (la mercadotecnia se contabiliza como gasto, por lo que el valor de las marcas generadas internamente no aparece como activos en el balance) … Las recompras o nuevas emisiones de acciones pueden distorsionar las comparaciones históricas.”

Estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa por lo que cuentan con departamentos de auditoría interna que, siguiendo las buenas prácticas de ASG, medio Ambiente, Social y Gobernanza reportarían a un Comité de auditoría del Consejo de Administración, compuesto por Consejeros Independientes. Además, está la obligación de auditarse por auditores externos que seguramente serían de las Big Four quienes a su vez se rigen por Normas Internacionales de Auditoría y por si fuera poco tienen encima al PCAOB Public Company Accounting Oversight Board (Comité supervisor contable de las compañías públicas) establecido después de los fraudes de principios de los 2000. Antes eran Big Five ahora ya son solo cuatro, una de ellas la cerraron.

Luego entonces, ¿Quién en su sano juicio pagaría por una compañía un peso más de su valor en libros? Se espera que valga más el precio de la acción que su valor en libros en virtud de las expectativas que se tienen pero que todavía no se han materializado y por tanto no se han contabilizado (como debe de ser). Por ejemplo, Pfizer a finales del 2020 tenía su vacuna autorizada pero todavía no vendida. Los costos y gastos se registran cuando se conocen y los ingresos hasta que se realizan.

El P/BV del IPC es 2.16x mientras que del S&P500 sería 3.77x: no pintan bien las expectativas.

