Incorpora RACEF a Rosa Nelly Trevinyo- Rodríguez como catedrática

La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España (RACEF) incorporó a Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez, columnista de El Financiaro, como nueva integrante de este organismo, con lo cual se convirtió en la Primera Mujer Mexicana, y la más joven, en recibir esta alta distinción en los 264 años de su historia.

La RACEF es una de las 10 Academias integrantes del Instituto de España—máximo exponente de la cultura española en el ámbito académico—y está compuesta por las mentes más brillantes a nivel mundial, contando entre ellas a 10 Premios Nobel de Economía.

Entrevistada al respecto, luego de ser distinguida con este nombramiento, Trevinyo-Rodgríguez, destacó que es necesario crear líderes más equilibrados y responsables.

“En el contexto económico mundial, los líderes deben de enfocarse a generar riqueza y valor, sin embargo, estos guías deben de ser más equilibrados y responsables y con ello, crear el bienestar económico y social, consideró la también doctora en Dirección de Empresas.

Durante su discurso “Líderes más equilibrados y responsables” en la ceremonia solemne con motivo de su nombramiento, la experta comentó que se necesita un nuevo paradigma de liderazgo.

“En estos tiempos de cambio e incertidumbre se requiere un nuevo liderazgo, un nuevo paradigma de liderazgo, un liderazgo empresarial equilibrado, responsable y sostenible que actúe como agente de transformación económica, medio ambiental y social.

“No obstante, para poder llegar a este nuevo paradigma, es preciso entender el liderazgo menos como un individuo y más como una comunidad global y, es que, conforme la empresa crece y los desafíos que enfrenta son más complejos, la cuestión ya no es quién manda sino cómo y con quién lidera”, comentó.

Dijo que “hay que enfocarnos en generar riqueza y valor, en movernos hacia adelante porque la situación lo exige. Si no creamos riqueza no va a haber desarrollo, no va a haber bienestar y hablo de bienestar en general, no sólo para quien crea riqueza, crear riqueza es el enfoque que, desde mi punto de vista, yo promovería para poder avanzar en la situación económica global que estamos viviendo.

“Eso es lo que quisiera desarrollar de entrada en la RACEF, cómo crear valor a través de la riqueza, como los líderes deben de ser más equilibrados y responsables en esa creación de valor, de riqueza y de patrimonio y, cómo esto debería tener un efecto cascada a nivel global que promoviera el bienestar económico y social”.

Explicó que la RACEF busca a personas que tengan altos méritos intelectuales, científicos, empresariales y analiza el trabajo que los candidatos han hecho tanto en temas teóricos como prácticos a nivel económico o financiero, además de que toman en cuenta la independencia que tienen en cuanto intereses políticos y económicos.

“La RACEF es un centro de discusión, de investigación avanzada, libre, que trata de aportar luz a ciertos problemas económicos financieros de nuestro entorno, agregó.

“Es una gran satisfacción el haber sido propuesta y elegida para formar parte de RACEF (…) me comprometo a poner todo mi interés, mi saber y mi experiencia para seguir construyendo conocimiento; para difundirlo y practicarlo; me comprometí a servir a la sociedad global, a impulsar un paradigma económico más humanista”.

Recomendó a las mujeres no autolimitarse y a desarrollar y explotar los talentos que cada una tiene, pues su nombramiento, es una muestra de que se pueden obtener posiciones destacadas, sin importar el género.

“Es un privilegio ser mujer porque mi visión es diferente, es un privilegio ser mujer y tener la posibilidad de desarrollar mi talento y mi potencial y, realmente, espero que lo que estamos haciendo, tanto yo como muchas otras mujeres en sus áreas de desarrollo o sus campos de actuación, sirva como ejemplo para romper paradigmas, para que uno mismo como mujer no se limite, es decir, estoy de acuerdo en que las estructuras no ayudan, que la cultura limita pero uno tiene que tener la visión en la mentalidad de que se pueden hacer cosas”, puntualizó.