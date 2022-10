Pedirá NL apoyo para ser 100% digital

El gobernador de Nuevo León (NL), Samuel García Sepúlveda, se comprometió a encaminar esfuerzos para que la administración estatal sea 100 por ciento digital, por lo que abrirá las puertas a emprendedores y empresas que ayuden a hacer procesos digitales más transparentes y más trazables para combatir la corrupción con la tecnología blockchain.

En su discurso durante la inauguración de Blockchain Land, el mandatario dijo que hay que buscar a la brevedad posible ya no más pagos en la ventanilla, ni vueltas al registro, a catastro o a notarías.

“Ya no queremos sellos, ya no queremos pagos en efectivo, ya no quiero dar la vuelta de oquis y meter dos horas de mi vida para hacer el pago de una licencia o de un derecho. Eso en Nuevo León se va a acabar porque el nuevo NL le apuesta al futuro y le apuesta a lo digital”, afirmó.

Destacó que NL es el estado más conectado de todo América Latina, con el 92 por ciento de la población concentrada en la zona metropolitana, y es el de mayor conectividad y acceso a internet de todo México.

La encuesta Global Blockchain 2020 de Deloitte, esta tecnología es una de las principales prioridades estratégicas para el 55 por ciento de las organizaciones. Además, el 83 por ciento indicó que perderán competitividad si no suman el blockchain a sus procesos internos.

El blockchain es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales, sin necesidad de la intermediación de terceros.