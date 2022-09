Revelan déficit de choferes para camiones por llegar

La ejecución del Plan de Movilidad del gobierno de Nuevo León en el tema de la compra de mil 600 unidades nuevas de transporte público urbano cayó en un bache: el déficit de choferes para que operen dichos camiones de pasajeros.

“Ahora no es tanto el tema de que no hay unidades (de transporte público) sino de que no tenemos choferes que las manejen porque nos los piratean de otros sectores”, dijo Hernán Villarreal Rodríguez, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León.

Señaló que están batallando para conseguir mano de obra capacitada, pero no sólo en el transporte, sino que esta situación es en todos los sectores de la economía.

El estado en los últimos meses ha roto récords de empleo y de inversión, lo cual lleva a enfrentar el reto de la planeación urbana y del desarrollo, y de mantener a Nuevo León competitivo para incentivar la llegada de más inversión y la generación de fuentes de trabajo.

Eso ha llevado a padecer una necesidad imperiosa de más vivienda para los trabajadores que cada año llegan más de 150 mil a vivir en el Área Metropolitana de Monterrey, indicó durante su ponencia en la Cumbre Inmobiliaria Nuevo León 2022, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Villarreal consideró que las inversiones por parte del gobierno estatal para hacer obras, continuará dándose, además de las erogaciones de empresas, y todo eso tiene que estar aparejado con el crecimiento de la vivienda.