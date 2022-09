Sin infraestructura no hay IED: Patricio Lozano

Para que un municipio pueda atraer una mayor IED es necesario que cuente con una buena infraestructura en todos los rubros, de lo contrario las empresas la pensaran dos veces antes de decidir invertir en la localidad, señaló Iván Patricio Lozano Ramos, alcalde de Pesquería.

“Si no hacemos bien las cosas, las inversiones van a inhibirse porque no podemos darle la infraestructura y servicios que requieren las empresas, y esto es algo de matemática simple, si el presupuesto del municipio es de solo 320 millones de pesos, con eso tienes que hacer todo ´o cargo la virgen o trueno los cuetes´, una de dos”, ejemplificó.

Agregó que, “hoy estamos de manos abiertas hacia la IED para que a NL le vaya bien, claro, tenemos que ser promotores de esto y lo somos, pero necesitamos atención especial porque no nos pueden medir con la misma vara, pues Pesquería es el municipio que más está creciendo en todo México, y aquí me quieren hablar o referirnos como si fuéramos un municipio más de NL, y está muy claro que no lo somos.

“Aquí lo que queremos es promover al municipio o conseguimos partidas extraordinarias por el crecimiento que tiene Pesquería, si no estamos condenados a repetir historias de fracaso que hemos visto ya en distintos municipios del país”, advirtió Lozano Ramos.