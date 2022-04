Desaira sector energético más mano de obra femenina

La industria de la energía en México está “masculinizada” por lo que no aprovecha los beneficios que ofrece la equidad de género, dijo Ana Pérez, líder técnica de Género para la división de energía de RTI International.

Señaló que cuando hay mayor diversidad de empleados se tiene mayor innovación, menos problemas de personal que abandona la empresa y se toman mejores decisiones, entre otros.

Pérez afirmó que existen evidencias publicadas sobre los beneficios de la participación de la mujer en el sector energético, no sólo a nivel directivo, sino en toda la organización.

“A pesar de toda esa evidencia que existe todavía nos falta muchísimo que hacer para poder lograr equidad de género en México en el sector energético”, lamentó en la conferencia que dictó durante el Quinto Encuentro Energético, organizado por el Clúster Energético de Nuevo León.

La especialista dijo que en este sentido se puede trabajar en varias áreas a nivel institucional para evitar o disminuir el sesgo de no querer contratar mujeres por la interrupción en el trabajo a causa de la maternidad, o bien, laborar tiempo parcial para poder atender a sus hijos.

También se debe atender las brechas salariales, las cuales, afirmó, son muchas y algunas son sistemáticas, además de revisar la manera de cómo se hacen las evaluaciones de desempeño y la forma de promover al personal a un puesto más alto.

“La mujer enfrenta una mayor indiferencia al momento de solicitar un incremento de sueldo, o son juzgadas negativamente sólo por pedir más”, refirió.

Por la parte de la flexibilidad del trabajo algunas organizaciones no lo permiten o no tienen áreas de lactancia dentro de oficinas, o no hay espacios para guarderías, indicó Pérez.

Afirmó que en industrias “masculinizadas” como la energética el acoso sexual es prevalente.

La especialista reconoció que hay empresas que están en el proceso de integrar la parte de género en sus organizaciones para garantizar que todos los empleados, indistintamente de las preferencias sexuales, se beneficien por igual del proceso de desarrollo o por lo menos no se perpetúe esa desigualdad.