Carlos Peña: La Posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante”.- Paulo Coelho

Y al despertar un día con la sensación de frustración a los ochenta años y haciendo un balance de mi vida me di cuenta que perdí mucho tiempo al grado que no supe cuál fue mi objetivo de mi vida, a qué vine a este mundo y entonces me pregunté: y si hubiera intentado arriesgarme a cumplir mi sueño, ¿cómo estaría hoy?

Estimados lectores, la vida se creó para ser feliz pero no vino sola, también vino el miedo y la frustración que las personas logren su sueño, hoy veremos los seis miedos que debes superar para crecer y que son los que más estancan a las personas para lograr una de ellas la Libertad Financiera.

El primer miedo es tomar riesgos, hemos visto que la única manera de ganar es asumiendo riesgos en cualquier ámbito de la vida, en lo financiero no es la excepción, el poner un negocio o invertir, implica riesgos, no hay otro camino.

El segundo miedo es encontrar gente más preparada, inteligente y capaz, sienten que les va a quitar prestigio, puesto, clientes, aquí es cuando debemos aprender de ellos, tu dejas de crecer cuando te cierras en tu mundo, en tu burbuja y es cuando realmente empiezas a perder.

El tercer miedo es a las críticas, cuando son un termómetro de mejora y no enfocarte a las críticas negativas o destructivas, aprende a confiar en lo que haces.

El cuarto miedo es fallarle a los demás y no ejecutan y todo por una falta de confianza a sí mismo, hay niveles de riesgo unos más controlados que otros, aprende a trabajar en ti.

El quinto miedo es a perder dinero, tenemos que entender y concientizar que el riesgo no es algo malo, al contrario es la única estrategia de lograr crecer patrimonialmente y esto puede ser un negocio, invertir en rentas variables y por qué no, hasta en juegos de azar siempre y cuento no te ganen los límites y que estés invirtiendo dentro de tu perfil de inversionista como el conservador, patrimonial o sofisticado, cada uno tiene un grado de riesgo diferente, huir de la inversión es huir de la ganancia.

El sexto miedo es el cometer errores, tómalos como experiencia y aprendizajes que es lo que precisamente te llevarán al éxito.

¿Cómo utilizas tu tiempo? ¿Lo utilizas a tu favor?, el tiempo no perdona y no hay manera de regresarlo, pero nunca es tarde para empezar a realizar tus sueños, la falta de confianza obstaculiza que lo intentes, cierto que puedes fracasar pero a la segunda o tercera lo puedes lograr, no necesitas ser un genio, hay una frase que me gusta mucho que dice: la perseverancia y constancia es más que la simple inteligencia.

La constancia no desfallece en la búsqueda de un objetivo así se cambie de estrategia o de labores para conseguirlo y la constancia obedece a ser firme con una disciplina establecida o una tarea a realizar, por eso la constancia y la perseverancia se complementan. La una sirve a la otra en busca de su sueño u objetivo.

¿y tú ya cumpliste tu sueño?

¡Hasta la próxima!