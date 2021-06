Busca Invest Monterrey capturar 2 mmdd en IED

Andrés Ochoa-Bünsow, presidente de Invest Monterrey, agencia encargada de promocionar a Nuevo León (NL) en el extranjero, dijo que estarían atrayendo a la entidad alrededor de dos mil millones de dólares (mmdd) en inversión extranjera en los siguientes meses.

Esto corresponde a unos 50 proyectos que mantienen en cartera procedentes, principalmente de China y Estados Unidos y que, estarían generando alrededor de diez mil empleos directos. Entre estos también se incluyen expansiones y diversificaciones de empresas que ya operan en la entidad.

“Estos 50 son proyectos que sentimos que tienen un alto grado de probabilidad de fraguar en proyectos efectivos para el estado de NL (…) los sectores son variados como electrónica, electrodomésticos, automotriz y autopartes”.

“Tenemos todo el espectro (…) nuestra organización tiene que estar estructurada de manera que pueda seguir apoyando este tipo de proyectos, independientemente de la etapa en la que se encuentre, puede ser pre-proyectos que ni siquiera se han acabado de concebir hasta proyectos ya maduros o en operación”.

El también presidente del Consejo de Administración de Grupo Famsa, destacó que esto se ha logrado en sólo cinco meses que tiene de operar la oficina de promoción.

Esta dinámica está siendo apoyada por los esquemas nearshoring que las empresas están adaptando, por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y el incremento en costos que ha tenido en los últimos años el país asiático.

“(El nearshoring) es ya una realidad, ya lo estamos viviendo, Hisense es una empresa china que está ampliando una planta donde va a generar más de cinco mil empleos”, indicó.

“Siempre en México se ha dado un fenómeno que después de una crisis viene una etapa de crecimiento. La situación tan crítica del año pasado no será excepción, estamos viendo empresas que redujeron su capacidad de producción y que ahora la están queriendo reponer en lugares donde son más eficientes y muchas están volteando a ver a NL”, enfatizó.

El también ex presidente de la American Chamber of Commerce capítulo Monterrey, dijo que es necesario trabajar de manera más estrecha con las autoridades de todos los niveles de gobierno para que realmente se cuente con un marco “de eficiencia jurídica, regulatoria y de infraestructura”, porque la competencia que se sostiene con países y reacciones en la atracción de inversión es efectiva donde se incluye el otorgamiento de incentivos económicos

“En el estado de NL había segmentos que decían que no era necesario hacerlo porque NL se vende solo, eso es una postura en la que nosotros no creemos, ni NL ni nadie se vende solo, tenemos que salir y no nada más con un discurso hueco tenemos que poder demostrar que lo que aseveramos esté basado en una realidad”, puntualizó.