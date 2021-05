Enfrentan electrodomésticos altos costos y falta de pedidos

La falta de microchips comenzó a afectar de manera indirecta a la proveeduría automotriz y el sector de electrodomésticos de Nuevo León, con la falta de pedidos o el incremento en los costos de producción.

Manuel Montoya, director general del Clúster Automotriz (Claut) del estado, dijo que, si bien este no es un problema exclusivo del sector ni del estado, el paro de producción de algunos autos de algunas armadoras ha traído como consecuencia, la falta de pedidos a los proveedores de la región.

“Esto afecta no solo a NL sino en toda la cadena de todo el país. Si, por ejemplo, VW tiene una empresa que, casualmente está ubicada en el estado, y VW para, esa empresa de NL tiene que parar, aunque ellos no hagan chips o su componente no tenga chip. Algunos miembros del Claut, sí me han comentado que se han enfrentado a eso y se de empresas que son proveedoras de VW y General Motors que tuvieron que parar la línea de producción que atiende a esos clientes”, explicó Montoya.

Añadió que, “el problema sigue y parece ser que no es un problema tan sencillo de resolver porque la demanda de chips por la industria médica y todos los dispositivos que hay en el mundo es muy fuerte y, la industria de fabricación de semiconductores no se preparó. Hay un crecimiento exponencial de todo tipo de aparatos que requieren chips, se necesita que haya más fabricantes de chips”.

Aseguró que hasta el momento, ninguna de las armadoras que operan en la entidad, como Kia o Navistar, han tenido que parar producción.

Por otra parte, Betsabé Rocha, directora del Clúster de Electrodomésticos (Clelac) de NL señaló que sus socios han manifestado que, a fin de abastecer la demanda, han tenido que comprar los microchips a un costo mucho más alto de lo habitual.

Sin embargo, esta problemática no ha impactado la venta ya sea de refrigeradores, lavadoras o aires acondicionados convencionales o inteligentes.

“Las ventas no se han afectado han afectado, porque si alguien quiere comprar algún electrodoméstico inteligente se va a esperar lo que tenga que esperar o les pueden ofrecer algo que de la misma funcionalidad.

“Nos está afectando en cuanto a costo, porque te cuesta más encontrar el chip ya sea directo del fabricante o a través de otro, lo vas a comprar por que la demanda está ahí y se necesita cumplir con eso”

Sin embargo, dijo, la mayor afectación “es depender tanto de un mercado como China (…) el reto para todos es el nearshoring, el poder tener este tipo de microprocesadores más cerca en México, Estados Unidos o Canadá porque, definitivamente, el depender tanto de China nos mueve toda la ecuación de manera muy sencilla”.

Rocha aclaró que ninguno de los socios del Clelac ha tenido que parar producción debido a esto.