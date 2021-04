Alejandro Zertuche: ¿Dónde está la nueva realidad?

Pareciera, solo en concepto, que hubo muchos aprendizajes de las vivencias que tuvimos durante la pandemia. Los políticos y sus comportamientos no cambiaron, la economía fue impactada de igual forma que en otros eventos catastróficos, no cayeron los ricos ni subieron los pobres, no hubo un gran cambio más allá del uso del cubrebocas y él ya casi olvidado distanciamiento social. ¿Por qué creímos que todo iba a ser diferente? ¿Quién y por qué nos contaron esa historia?.

Las ganas inconscientes de que todo cambie siempre nos seguirán como sombra mientras no nos detengamos a observar la realidad, esa que no está siendo contada por nadie. Estamos totalmente abiertos a creer lo que nos dicen las fuentes “fidedignas” y nos olvidamos de crear nuestros propios juicios y entendimiento según lo que estamos experimentando. Mas aún, nos hemos dejado llevar por estadísticas y probabilidades sin darnos cuenta de que ya ni siquiera el pronóstico meteorológico es confiable.

Hemos perdido de nuevo la batalla por la coherencia en nuestras vidas. Sentimos que queremos algo y dejamos en las manos de otros que eso suceda. Vivimos en un ciclo que nos mantiene creyendo que las noticias y lo que nos cuentan es toda verdad. Inclusive usamos la información de otros para competir por tener la razón, creyendo que eso nos regala un triunfo cuando es todo lo contrario. No podemos aprender si seguimos dependiendo del exterior.

Hemos construido un país al que no respetamos y hemos posicionado gobernantes que no nos respetan. Vivimos en un planeta lleno de privilegios y posibilidades para crear una sociedad en equilibrio y pareciera que es nuestro afán ignorarlo. No sabemos realmente lo que estamos haciendo y todo esto sólo nos muestra quienes somos y en qué nos estamos convirtiendo. Hemos tenido frente a nosotros la mayor oportunidad de los últimos años gracias a esta pandemia y no nos hemos dado cuenta de que la nueva realidad debería haber sido la transformación de cada uno de nosotros. Forjar desde lo individual una nueva consciencia que sume en colectivo para lograr un verdadero cambio en nuestro planeta.

Lo que vemos en el ámbito social nos representa a todos. Si vemos pobreza extrema en el sur de México todos somos de alguna forma responsables. Si vemos incoherencia en la guerra política por el poder que se vive en Nuevo León, a todos los mexicanos nos representa. Si vemos a un Presidente queriendo controlar un país desde sus paradigmas también es parte de lo que representan nuestros miedos y falta de compromiso ciudadano. Al final los espejos colectivos nos muestran constantemente quienes somos y por lo tanto, si nos hacemos conscientes, cual es el camino del cambio. El reto es que seguimos avanzando sin darnos cuenta de que la respuesta la tenemos frente a nosotros y nos distraemos culpando siempre a los demás.

A cada momento creamos una nueva realidad. La oportunidad está en detenernos y ver qué nos ha mostrado todo esto mas allá de la fragilidad del ser humano y su sistema. Ya no se trata de salir de la pandemia sino de crear un nuevo episodio global que rehabilite al ser humano. Al no ser autosuficientes y conscientes del poder que todos tenemos, se requieren nuevos líderes con nuevas convicciones que puedan buscar el equilibrio del planeta como centro de su estrategia. Pasar del ego-sistema al eco-sistema donde poco a poco todo pueda ser tomado en cuenta.

No tenemos toda una eternidad para lograrlo. Si seguimos como hasta ahora podríamos destruirnos a nosotros mismos. Quejarnos sin accionar es dar siempre un paso en falso. Está en cada uno ir sumándonos a una sola fuerza que poco a poco invite a un propósito común para re-humanizarnos y rediseñar así lo que en ese momento llamaríamos “una nueva realidad”. Es momento de empezar a creer en nosotros mismos ¿Estás list@ para co-crear una nueva realidad o prefieres esperar a que te la imponga alguien más?