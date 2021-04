FINSA promueve Seminario Virtual “Mexico Investment Forum”

Con el objetivo de fortalecer la imagen de México en China y captar la atención de potenciales inversionistas para el desarrollo de proyectos, FINSA, empresa mexicana líder en desarrollo inmobiliario industrial, organiza e invita a participar en el Seminario Virtual “Mexico Investment Forum”.

El encuentro, que se realizará virtualmente el 27 de abril a las 20:00 horas México / 28 de abril 9:00 horas de la ciudad de Beijing, China, contará con la participación del embajador de México en China, José Luis Bernal, quien hablará sobre la relevancia estratégica de la relación bilateral México-China.

Asimismo, participarán líderes gremiales y empresariales de FINSA, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME), la Industria Nacional de Autopartes (INA), la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) y Winbridge Group.

Durante las ponencias se desarrollarán los factores que hacen de China uno de los socios comerciales más relevantes para México, ya que hoy ocupa el segundo lugar en relaciones con América Latina para el país asiático, y es uno de los mercados más relevantes para las exportaciones.

También se destacarán diversas estrategias y experiencias exitosas para el desarrollo del comercio bilateral entre ambas naciones, mercado que superó los 95 mil millones de dólares en 2019, y alcanzó la cifra de 44 mil millones de dólares entre enero y agosto en 2020.

El contenido del seminario tendrá énfasis en el potencial de los sectores más dinámicos de la relación México-China, como el logístico e infraestructura, tecnológico, aeroespacial, electrónico, automotriz y autopartes, los cuales se postulan como mercados clave entre ambas naciones.

La sesión será abierta y se invita a todos los interesados a participar en este encuentro para conocer a detalle perspectivas de la relación bilateral de negocios México-China, principales sectores económicos, regiones e impacto del TMEC en el desarrollo comercial de ambas naciones.