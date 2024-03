¡Vete a ‘jalar’ a Canadá! Empresa ofrece vacantes con sueldos de hasta 62 mil pesos

¿Te quedaste sin visa para irte a Canadá? No te preocupes porque todavía puedes cumplir tu sueño de trabajar en el país del frío y el maple. El Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Gobernación (Segob) compartió una serie de vacantes con sueldos que rebasan los 62 mil pesos ¡mensuales!

Las ofertas de trabajo, publicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señalan que una empresa canadiense busca ingenieros aeronáuticos, industriales, eléctricos, electromecánicos o en manufactura aeronáutica, capaces de “comprender plenamente los dibujos técnicos, así como una buena visualización en 3D y aptitudes analíticas del diseño.”

Si estás interesado en aplicar y cuentas con alguna de estas especializaciones, te decimos cuáles son los requisitos que necesitas y todos los detalles sobre el proceso de reclutamiento.

Ofertas de trabajo en Canadá para mexicanos

Ensamblador de aeronaves

Para esta vacante, es necesario que los candidatos tengan conocimientos para ensamblar, remachar, taladrar y pegar las estructuras o los componentes del avión de acuerdo con las especificaciones, así como limpiar, decapar, poner primer y lijar las superficies y los materiales estructurales antes de adherirlos.

Pero ¡ojo! La empresa requiere disponibilidad para trabajar horas extras, todos los turnos laborales y los fines de semana, cuando así se requiera. Ofrecen beneficios como seguro social y un sueldo mensual neto de 51 mil 800 pesos.

Requisitos

Carrera técnica en Mecánica en aeronáutica (Titulado).

(Titulado). Experiencia de 4 a 5 años como ensamblador de aeronaves.

5 años de experiencia en instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión.

Poder hablar, leer y escribir en inglés con un nivel mínimo B2.

Aprobar un examen preliminar al empleo, y pasar un examen médico, conforme a lo exigido por el Ministerio de Transportes de Canadá.

Ensamblador de estructuras aeronaúticas

Canadá también requiere personal especializado que realice todas las tareas de montaje y de preparación de las piezas, los equipos y los productos. Una persona que pueda asegurarse de que se utilicen las herramientas y los productos (selladores, metalizadores, anticorrosivos, pinturas) adecuados para el ensamblaje, de acuerdo con las instrucciones técnicas y de seguridad.

Entre los beneficios que ofrece destacan: seguro social y un seguro de gastos médicos mayores. Esta vacante ofrece un sueldo de 59 mil 800 pesos mensuales (netos).

Requisitos:

Carrera técnica en Mecánica en aeronáutica (Titulado).

(Titulado). Experiencia de 1 a 2 años como ensamblador de estructuras aeronáuticas.

Excelentes conocimientos para la lectura e interpretación de planos y dibujos técnicos.

Reconocimiento de la Airbus Academy A2220

Habilidades de autonomía, calidad, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad e innovación y razonamiento lógico-matemático.

Es necesario viajar.

Agente de métodos aeronáuticos

En el caso de este puesto de trabajo, se solicita a un experto capaz de elaborar y corregir especificaciones de montaje o programas de fabricación, componentes de aviones, interpretar, verificar y aprobar dibujos técnicos y otros documentos provenientes del departamento de servicios de ingeniería.

La empresa ofrece seguro social y contrato por tiempo determinado, así como un sueldo mensual neto de 62 mil 300 pesos.

Requisitos:

Licenciatura en Aeronáutica (Titulado).

(Titulado). Experiencia de 4 a 5 años como agente de métodos aeronáuticos.

Conocimientos y herramientas en fabricación de aviones en el ámbito estructural y/o de sistemas y/o eléctrico.

Buen conocimiento de GD&T.

Programas de creación de dibujos técnicos por computadora, como Catia V5, Enovia, 3Dvia, etc.

Francés básico.

Para postular a cualquiera de estas vacantes de empleo, deberás enviar tu CV y documentos antes del 29 de marzo de 2024. Toma en cuenta que la mayoría de los procesos de reclutamiento consisten en una entrevista presencial, así que ¡Mucha suerte!