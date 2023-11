Que no te la apliquen después del Buen Fin: ¿Qué es y qué cubre la garantía de un producto?

¿La nueva licuadora que compraste en el Buen Fin 2023 se descompuso o no funciona al 100? Quizá sea momento de hacer uso de la garantía de compra. Si has oído hablar de ella pero no sabes cómo funciona aquí te damos todos los detalles para que puedas hacer valer tu derecho como consumidor o consumidora.

¿Para qué sirve la garantía de compra?

La garantía de compra es la obligación que tienen los productores de responder al comprador por la calidad, fallas, seguridad y funcionamiento de los bienes y servicios que ofrecen. Es decir, ofrece protección a las que compras que realices.

Por ejemplo, si compraste una lavadora que promete lavar y secar, pero no hace esto último, tienes el derecho a solicitar la garantía para que te entreguen uno que sí cumpla con las funciones que ofrece o te devuelvan tu dinero. Esto, claro, dentro de un periodo determinado.

¿Cómo funciona la garantía de un producto?

La garantía debe entregarse a las y los compradores al momento de recibir un bien o servicio.

De acuerdo con el capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) la garantía debe expedirse por el proveedor por escrito, de manera clara y precisa, y establecer lo siguiente:

Alcance

Duración

Condiciones

Mecanismos para hacer efectiva la garantía

Domicilio para reclamaciones

Establecimientos o talleres de servicio

¿Cómo exigir garantía de un producto?

Si el producto que adquiriste está roto o tiene alguna falla y no cumple con las características que promete, lo primero que debes hacer es revisar la garantía para conocer los pasos que debes seguir.

En ciertos casos deberás dirigirte al lugar donde adquiriste el producto y ahí el proveedor deberá cumplir con las condiciones expuestas.

¿Qué cubre la garantía de compra y cómo hacerla válida?

Esto dependerá de lo establecido en la garantía. Según indica la LFPC, las y los consumidores pueden optar por pedir la restitución del bien o servicio, la rescisión del contrato, la reducción del precio, o la bonificación cuando el objeto tenga defectos o vicios que le impidan cumplir con sus funciones o no cumpla con la seguridad que ofrece.

Recuerda que el servicio de reparación durante la vigencia de la garantía es gratuito, el proveedor no debe aplicarte cobros adicionales ni condicionarte la garantía. Cuando esto suceda, una nueva garantía aplicará para las nuevas piezas añadidas. En caso de reposición, el plazo de la garantía se deberá renovar.

¿Cuánto tiempo cubre la garantía de un producto?

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) las garantías no pueden ser inferiores a 90 días contados a partir de la entrega del bien o la prestación del servicio. Solo durante este lapso el proveedor puede responder por la calidad, fallas, seguridad y demás características del producto, por eso es muy importante que la revises.

¿Cuáles son los tipos de garantías?

Las garantías pueden cambiar de acuerdo a su periodo o las fallas que cubren. Por ejemplo, las garantías de por vida protegen a las y los consumidores en todo momento. Mientras que las de prueba gratuita se ofrecen antes de que adquieras el bien o servicio para que puedas probarlo.

También existe la garantía del precio más bajo si es que encuentras el mismo producto en otro sitio a un precio menor. En ese caso el proveedor te devuelve la diferencia. Hay otros que te reembolsan tu dinero si el producto no te hizo “feliz”, entre otras cosas.