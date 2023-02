Cuesta de enero 2023: ¿Cómo reducir gastos hormiga para enfrentarla?

Aunque las personas se sienten optimistas respecto a la poca duración de la cuesta de enero de este año, es necesario no confiarse y hacer gastos que puedan dañar las finanzas personales.

Uno de los gastos más comunes son los llamados “hormiga”, que consisten en cantidades pequeñas que pasan casi desapercibidas en el presupuesto pero se acumulan una tras otra, afectando seriamente la economía individual.

Para evitar que esto pase, Regina Reyes-Heroles, autora de Vivir como reina y gastar como plebeya, recomendó durante el foro EF MeetPoint | Prepara tu bolsillo ¿la cuesta de enero será todo 2023?, realizar un presupuesto que refleje realmente los gastos, analizarlo y preguntarse “¿puedo, quiero y necesito pagar esto y por qué?”

“Tenemos que tener no solo esta idea de lo que está pasando en términos macroeconómicos, pero también cómo estamos nosotros, en dónde estamos parados y qué tan tranquilos estamos con nuestra situación financiera, si nos estamos constantemente haciendo esta pregunta entonces vamos a decidir muchas veces no hacer ese gasto y vamos a salvar un gasto hormiga que no teníamos contemplado”, comentó la experta.

Compras por internet amenazan finanzas personales

Sofía Macías considera que estos gastos han mutado de ser “hormiga” a montos más grandes debido a la facilidad de realizar compras en línea, ya sea de comida, ropa, etc.

Por esto recomienda eliminar los datos bancarios de las plataformas en donde se realiza un mayor número de compras o desactivar las tarjetas en la aplicación del banco en los periodos en donde no se quiere gastar.

Aunque admite que no es posible “fumigar” al 100 por ciento los gastos hormiga, sí se pueden tomar medidas para reducirlos al menos a la mitad, para ello es importante contar con una herramienta de registro de gastos, ya sea una libreta o una aplicación y revisar semanalmente los estados de cuenta o movimientos bancarios.

Estos son “hábitos que te ayudan a ser consciente y darle dirección a tu dinero”, remarcó Macías.