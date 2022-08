¿Pueden obligarte a comprar útiles escolares nuevos? Esto dice Profeco

Cada persona es libre de decidir si compra o no útiles escolares nuevos para el ciclo escolar 2022-2023, asegura Profeco.

Las vacaciones de verano están cerca de llegar a su fin, por lo que los padres y madres de familia están preparando sus bolsillos para la compra de útiles escolares, en tiempos de alta inflación.

Ante ello, ha surgido la pregunta sobre si las escuelas pueden obligar a los estudiantes a comprar útiles escolares nuevos o si pueden reutilizar algunos materiales como colores, cuadernos o lápices que se encuentran en buenas condiciones.

Lo cierto es que ninguna escuela puede exigir a los padres de familia comprar tanto uniformes como útiles escolares nuevos, señaló el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield.

El funcionario recalcó que cada persona tiene la libertad de comprar o no los productos de su preferencia con el proveedor que deseen. Por otro lado, invitó a los consumidores a realizar la denuncia correspondiente en caso de detectar abusos por parte de los proveedores.

Ninguna escuela puede exigir a los padres de familia comprar uniformes nuevos, ni directamente con ellos.

Tampoco pueden forzarles a comprarlo con los proveedores que ellos digan.



Mándalo a hacer o cómpralo con quien quieras.

Cuida tu dinero, prioriza gastos y denuncia abusos. — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) August 9, 2022

Profeco analiza útiles escolares y esto encontró

La Profeco analizó 34 cuadernos de tamaño profesional; nueve pegamentos en barra; seis tipos de reglas de plástico; 12 cajas de lápices de colores; 14 bolígrafos de tinta azul; 10 gomas blancas; ocho pegamentos líquidos; siete tijetas y seis tipos de barras de plastilina.

Los artículos pasaron por diversas pruebas físicas para verificar si cumplían con la información ofrecida a consumidores, así como algunos otros para saber si las plumas chorreaban, para comparar el adhesivo y la parte retráctil de las barras de pegamento, grumos, medidas, ralladuras y otros posibles desperfectos en todos los materiales.

Esto fue lo que se encontró.

Cuadernos profesionales

Se analizaron 34 cuadernos profesionales plastificados de marcas como Scribe, Norma, First Class, Estrella y U-Pak. Profeco determinó que todos los cuadernos muestran completa la información para consumidores.

Algunos de los cuadernos resistieron al desprendimiento de la pasta. U-Pak tuvo algunos cuadernos con tinta corrida. Las pastas de los cuadernos Estrella (90 páginas) y Sazz (100 horas) resistieron bien a la absorción de agua.

Los cuadernos que resisten suficiente a la goma de borrar son los siguientes: Nine to Five (100 hojas), Back 2 School (100 hojas) y Sazz (100 hojas).