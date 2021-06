Me equivoqué en un pago, ¿cómo recupero el dinero?

La tecnología llegó a nuestra vida para facilitar cualquier proceso, trámite o solicitud, sin embargo, aún no nos exenta de un error humano. En ocasiones por premura, descuido o impaciencia se comenten equivocaciones y las transferencias electrónicas o SPEI no son la excepción.

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, mejor conocido como SPEI, surge en 2004 y es operado por Banco de México. Ha facilitado las transacciones en tiempo real sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. De acuerdo con Tulio Espinosa, director de producto de la Fintech hipotecaria Yave.mx, “es común que ocurra algún error al momento de transferir dinero a otras cuentas; dentro del universo bancario se les conoce como “errores operativos del cliente”, en este sentido tenemos que ser muy precavidos y revisar varias veces la operación antes de realizarla, incluso es altamente recomendable verificar el número previo al alta en tu aplicación móvil”.

De acuerdo con el directivo de la Fintech, “una vez que se cometió el desliz, lo primero que uno debe hacer es notificar a la institución bancaria para que emprenda la búsqueda de la persona dueña de la cuenta; ya que lo tiene identificado comenzará el acuerdo para la devolución del dinero; no obstante, hay que tener presente que la institución bancaria no puede obligar a nadie a realizar esta acción y está a expensas de la buena voluntad de la persona a la que le llegaron los recursos, ya que la institución financiera no posee la certeza necesaria para validar que en realidad fue una operación incorrecta o en el peor de los casos se trate de un fraude” indicó.

“Si se realizó el depósito a otro banco, es indispensable contactar a la institución de origen de la transferencia para que solicite a su contraparte la devolución. En este sentido, la probabilidad de obtener los recursos de vuelta es muy alta, ya que estas transacciones suelen tardar entre uno y dos días hábiles” reiteró.

Algunas recomendaciones que Espinosa brindó fueron “revisar más de una vez el número al que le vas a depositar, luego de que realizas una transferencia lo ideal es guardar una imagen de la operación donde se vea claramente el número de referencia y cuenta en caso de que exista algún reclamo posterior, por último, dentro de tu aplicación bancaria elimina las cuentas que no son recurrentes, esto facilitará tu experiencia de usuario dentro de la aplicación móvil y disminuirá el porcentaje de errores” aseveró.

“No hay prisa que valga tu dinero, desafortunadamente aún no existe un procedimiento que facilite enmendar este tipo de errores y más hablando de la banca tradicional que se encuentra llena de procesos y burocracia. La mejor práctica es la prevención, uno o dos minutos no harán la diferencia en tu día, pero si en tu cuenta” enfatizó.

El directivo de Yave.mx concluyó que, en el SPEI el nombre del receptor no es un medio de identificación, y aunque se incluya en la orden de transferencia, no se considera como un factor de validación.

Recomendaciones