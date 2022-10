¡Tiembla, Cemex! Gautam Adani, cuarto hombre más rico del mundo, compra cementera por 606 mdd

El conglomerado del multimillonario Gautam Adani está en conversaciones avanzadas con Jaiprakash Group, que se enfoca en infraestructura, para comprar su negocio de cemento por alrededor de 50 mil millones de rupias, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El acuerdo incluye una unidad de molienda de cemento y otros activos más pequeños de Jaiprakash Power Ventures Ltd. y Jaiprakash Associates Ltd., dijeron dos de las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.

La adquisición será realizada por una de las unidades de cemento adquiridas recientemente por la persona más rica de Asia, dijeron las personas, y agregaron que se esperaba un anuncio esta semana. Si bien las discusiones están avanzadas, aún podrían retrasarse o desmoronarse, dijeron las personas.

Si se lleva a cabo, la adquisición ayudará a consolidar el nuevo dominio del Grupo Adani en el sector del cemento, después de que compró Ambuja Cements Ltd. y ACC Ltd. en mayo a la suiza Holcim Ltd. para convertirse en el segundo fabricante de cemento más grande de la India prácticamente de la noche a la mañana con un capacidad de producción instalada de 67.5 millones de toneladas anuales.

Los representantes del Grupo Adani se negaron a comentar. Los representantes de Jaiprakash Associates no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

La planta de molienda de cemento tiene una capacidad de 2 millones de toneladas al año. Comenzó a operar en octubre de 2014 en Nigrie, en el estado central indio de Madhya Pradesh.

Ganancias de acciones

Jaiprakash Associates, el buque insignia del grupo, subió un 10.3 por ciento al cierre de Mumbai el lunes, tocando el nivel más alto en seis meses. Jaiprakash Power Ventures subió un 3.7 por ciento, según datos recopilados por Bloomberg.

El directorio de Jaiprakash Associates ha decidido vender el negocio de cemento “significativo” de la compañía para ayudar a reducir la deuda, según la presentación de la bolsa de valores el lunes. Por otra parte, Jaiprakash Power Ventures dijo que su directorio busca vender la unidad de molienda de cemento de Nigrie, así como otros activos secundarios, sin nombrar a ningún posible comprador.

Adani Group dijo el mes pasado que busca expandir su capacidad de producción de cemento a 140 millones de toneladas en cinco años y planea inyectar 200 mil millones de rupias en su negocio de cemento recién adquirido.

El magnate indio ha estado en una ola de adquisiciones este año en todos los sectores mientras busca rápidamente diversificar y expandir su conglomerado. Adani Group se ha estado metiendo en áreas más nuevas como los medios, el cemento, la atención médica y los metales, yendo más allá de sus negocios principales tradicionales de puertos y centrales eléctricas.