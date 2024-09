Peso se ‘muerde las uñas’ por discusión de reforma judicial: Se cotiza en las 19.81 unidades

El peso mexicano está ‘nervioso’ y extiende sus pérdidas ante el dólar previo a que los diputados voten este martes la iniciativa de reforma al Poder Judicial, aunque la sesión podría tener que cambiar de sede ante el bloqueo de trabajadores en San Lázaro.

La depreciación del peso mexicano ante el dólar es de 0.05 por ciento, según datos de Bloomberg. Esto lleva el tipo de cambio a las 19.81 unidades, 2 centavos más con respecto al cierre del lunes 2 de septiembre.

Analistas de CIBanco anticipan que por el resto del día, el tipo de cambio podría operar entre las 19.70 y 20 unidades.

¿Por qué la reforma judicial afectará al peso?

Trabajadores del Poder Judicial bloquean los accesos al recinto legislativo de San Lázaro para impedir que legisladores de Morena y aliados sesionen. (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Después de ser aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales, la Cámara de Diputados agendó para este martes la discusión de la reforma judicial en el Pleno. Sin embargo, trabajadores de ese poder bloquearon los acceso a San Lázaro para evitar que los legisladores puedan votarla.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, propuso que la sesión se realice en una sede alterna para evitar enfrentamientos con los manifestantes.

“Están tomadas todas las entradas, está prácticamente el acceso difícil para ingresar al Salón de Sesiones, no queremos provocar un enfrentamiento, no vale la pena, nosotros somos pacifistas (...) Les he pedido a mis compañeros diputados que no intenten ingresar”, dijo en la mañana de este 3 de septiembre.

Enrique Quintana, vicepresidente y director editorial de El Financiero, comentó que es probable que la aprobación de la reforma al Poder Judicial depreciará aún más al peso mexicano.

“Si en los próximos tres meses, nuestro peso se volviera a depreciar en la misma proporción en la que lo hizo en los pasados tres, terminaríamos el mes de noviembre con una paridad de 22.83 pesos”, dijo en relación sobre cuánto se ha depreciado el peso mexicano desde las elecciones presidenciales.

Precio del dólar: ¿En cuánto se vende hoy 3 de septiembre?

El dólar ha 'dominado' al peso mexicano en los últimos tres meses, apreciándose más de 10% (Crisanta Espinosa Aguilar)

Según cifras de Citibanamex, en ventanillas bancarias el precio del dólar es de 20.26 pesos por cada uno.

El índice dólar (dxy), que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas de economías principales, sube 0.17 por ciento a los 101.82 puntos, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) gana 0.15 por ciento a las mil 237.13 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años en México se coloca en una tasa de 10.03 por ciento, mientras que en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 3.82 por ciento.

Entre las monedas con caídas ante el dólar están el shekel israelí con 0.90 por ciento; el dólar australiano con 0.72 por ciento; la corona noruega con 0.57 por ciento; el dólar neozelandés con 0.55 por ciento, y el rand sudafricano con 0.52 por ciento.