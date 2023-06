Bolsas de Asia suben a máximo de tres meses por China

Las acciones asiáticas subieron a un máximo de tres meses, ayudadas por un repunte de los desarrolladores chinos. Hay señales de que Beijing está tomando medidas para impulsar la economía, y las autoridades piden a algunos de los bancos más grandes que reduzcan sus tasas de depósito.

El índice MSCI Asia Pacific subió un 0.3 por ciento.

subió un 0.3 por ciento. El índice MSCI Emerging Markets se modificó poco.

Las autoridades chinas pidieron a los bancos más grandes del país que reduzcan sus tasas de depósito por lo menos por segunda vez en menos de un año, según personas familiarizadas con el asunto, lo que marca un esfuerzo intensificado para impulsar la segunda economía más grande del mundo.

A los prestamistas estatales, incluidos Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd. y Bank of Communications Co., se les aconsejó la semana pasada que redujeran las tasas en una variedad de productos, incluidos los depósitos a la vista en 5 puntos básicos y los depósitos a tres años y los depósitos a plazo a cinco años en al menos 10 puntos básicos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas. La solicitud fue comunicada a través del mecanismo autodisciplinario de tasa de interés del banco central, dijeron las personas.

Los bancos están evaluando la solicitud y pueden ajustar las tasas esta semana, dijeron las personas, y agregaron que la medida no es obligatoria. Los grandes prestamistas actualmente ofrecen una tasa anualizada de depósitos a la vista de 0.25 por ciento y 2.6 por ciento y 2.65 por ciento, respectivamente, en depósitos a plazo de tres años y cinco años.

El Banco Popular de China se negó a comentar de inmediato.

“La flexibilización monetaria adicional de China tendría un alcance limitado, dada la división de la política monetaria chino-estadounidense y la transmisión monetaria menos efectiva”, dijo Bruce Pang, economista jefe para la Gran China en Jones Lang LaSalle Inc.

“Reducir las tasas de depósito podría proporcionar incentivos y capacidad a los bancos para más apoyo crediticio. También significa una probabilidad reducida de recortes de la tasa de política en el corto plazo”, agregó.

El rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años de China cayó 1 punto base a 2.70 por ciento después de la noticia. El yuan onshore se debilitó hasta un 0.3 por ciento, tocando un mínimo de 7.1253 por dólar.

La guía, que sigue a reducciones de tasas similares en septiembre del año pasado, ayudará a aliviar la presión sobre los prestamistas mientras se esfuerzan por equilibrar los márgenes cada vez más reducidos y las directivas gubernamentales para reforzar el apoyo crediticio a la economía.

Beijing ha implementado una serie de medidas para apuntalar la economía después de una serie de medidas enérgicas contra múltiples industrias y bloqueos prolongados debido a Covid Cero. Las autoridades están tratando de impulsar los préstamos para impulsar la recuperación después de que datos recientes mostraran una desaceleración.

Después de repuntar en el primer trimestre, el crédito y los nuevos préstamos se debilitaron en abril debido a que los consumidores y las empresas redujeron su endeudamiento. Los hogares están ahorrando más y pagando sus hipotecas, en lugar de endeudarse más, mientras que las empresas se enfrentan a la caída de la demanda y la disminución de las ganancias.

Los grandes prestamistas, incluidos ICBC y Bank of China, recortaron por última vez sus tasas de depósito de referencia en general en septiembre por primera vez desde 2015. Los pares más pequeños hicieron lo mismo en abril con reducciones de tasas en algunos plazos.

Una vez que el recorte de las tasas de los depósitos entre en vigor, reduciría los costos de los bancos, lo que les permitiría reducir las tasas de los préstamos con el tiempo. Eso, a su vez, haría que los préstamos fueran más atractivos para los consumidores y las empresas. Las tasas de depósito más bajas también harían menos atractivo para los consumidores depositar su efectivo en los bancos.

CSI Solar cotizará en Shanghái

Se espera que las acciones de CSI Solar comiencen a cotizar en Shanghái en algún momento de esta semana o la próxima, lo que convierte a la subsidiaria de Canadian Solar, que cotiza en Nasdaq, en un caso atípico a medida que las acciones de China luchan y las empresas de energía renovable de Estados Unidos se disparan.

CSI Solar vendió 541 millones de acciones la semana pasada para recaudar 6 mil millones de yuanes (845 millones de dólares) en la quinta oferta pública inicial más grande de China este año. Las acciones representan una participación del 15 por ciento en la empresa, que seguirá siendo propiedad mayoritaria de Canadian Solar, con sede en Guelph, Ontario.

Los índices bursátiles chinos van a la zaga de sus pares asiáticos y estadounidenses este año. Canadian Solar cotiza en la Bolsa de valores Nasdaq, donde el índice Nasdaq 100 subió un 34 por ciento en 2023. En comparación, el índice compuesto de la bolsa de Shanghái subió un 4.6 por ciento este año.

Canadian Solar ha cotizado más o menos en línea con el Nasdaq 100 este año. Pero debido a que sus instalaciones están en China, se ha perdido el aumento de las acciones de energía renovable desencadenado por la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, que recompensaba a las empresas por construir sus bases de fabricación en Estados Unidos.

La ley se aprobó el 16 de agosto y, desde entonces, las acciones de Canadian Solar, que cotizan bajo el símbolo CSIQ, han bajado un 1 por ciento. Mientras tanto, First Solar se ha disparado un 77 por ciento y Maxeon Solar Technologies ha subido un 37 por ciento.

Eso podría explicar por qué CSI cotiza en China.

“Vemos el éxito de la oferta pública inicial de China como un hito clave para que CSIQ obtenga acceso a capital de bajo costo en el entorno actual de restricciones de capital”, escribió Philip Shen, analista de Roth MKM, la semana pasada.

La valoración de la oferta pública inicial superó las expectativas de Shen en 280 millones de dólares y valora la participación restante del 64 % de Canadian Solar en CSI Solar en 3600 millones de dólares. Elevó su precio objetivo en la empresa matriz a 70 dólares desde 55 dólares por acción, el máximo de la calle.

CSI planea invertir los ingresos de la OPI en su totalidad en China.

“No vamos a financiar la fabricación de Estados Unidos a través de las ganancias de la oferta pública inicial de China”, dijo el director ejecutivo Shawn Qu en la llamada de ganancias de la compañía del 18 de mayo. Señaló que las OPI chinas deben especificar los usos de la financiación y que los planes para una planta de fabricación en los Estados Unidos“ se financiarán con otras fuentes de financiación”, sin dar detalles.

Shen de Roth MKM dijo que esperaba que el efectivo y los prepagos de los clientes a largo plazo en los Estados Unidos fueran “suficientes para financiar su plan de expansión de capacidad en los Estados Unidos”.