Mal día para mercados de EU: Acciones se desploman a mínimo de 7 semanas por caída de bancos

Las acciones de Estados Unidos registraron su peor día en dos semanas después de que un desplome en las acciones de los bancos cobrara impulso ante la preocupación de que los problemas en el sector pudieran presagiar peligros más amplios.

En contraparte, los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron.

El S&P 500 cayó a su nivel más bajo desde el 19 de enero y las empresas financieras del índice se desplomaron más de 4 por ciento. El índice bancario KBW, que incluye prestamistas regionales, retrocedió 7.7 por ciento.

SVB Financial Group se hundió 60 por ciento, después de que el prestamista con sede en Silicon Valley tomó medidas para apuntalar su posición de capital tras las pérdidas en su cartera de valores.

Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. y JPMorgan Chase & Co. cayeron al menos 5 por ciento.

Estos son los principales movimientos en los mercados de EU

El S&P 500 cayó 1.8 por ciento a las 16:01 hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 retrocedió un 1.8 por ciento.

El Dow Jones Industrial Average cayó 1.7 por ciento.

El índice MSCI World cayó 1.2 por ciento.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot tuvo pocos cambios.

El euro subió 0.3 por ciento a 1,0580 dólares.

La libra esterlina subió 0,.6 por ciento a 1.1919 dólares.

El yen japonés subió 0.9 por ciento 136.14 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin cayó 8.2 por ciento a 20 mil 208,79 dólares.

El ether cayó 8.2 por ciento a 1.425.02 dólares.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó siete puntos básicos al 3.92 por ciento.

al 3.92 por ciento. El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años tuvo pocos cambios en 2.64 por ciento.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 3.80 por ciento.

Materias primas