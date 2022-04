Tecnologías basadas en Blockchain como los NFT no son para especular

El salvaje oeste o wild west, fué una región en Estados Unidos, sin leyes, sumamente peligrosa, llena de riesgos y oportunidades en los 1800s; fue también el epicentro de la fiebre del oro (gold rush) en la cual la gente buscaba encontrar oro y hacerse ricos. El salvaje oeste se extendió en estados como California (el estado más rico del país), Nevada y Arizona.

Las tecnologías basadas en blockchain como los NFT y DAO, están plagadas de riesgos, fraudes, bugs, especulación, y como en el salvaje oeste, donde la región tenía potencial, las tecnologías madurarán y tendrán increíbles beneficios para el futuro de los negocios.

“La burbuja del puntocom”, fue un periodo entre 1995 y el año 2000, en el cual las valuaciones de empresas de tecnología públicas en Estados Unidos crecieron de manera exponencial e irracional, hecho potenciado por inversiones en empresas enfocadas en internet.

Durante este periodo, el índice Nasdaq pasó de menos de 1,000 hasta su pico de 5,048 puntos el 10 de Marzo del 2000. Para Octubre 2002, el Nasdaq había perdido el 75% de su valor.

La mayoría de las empresas basadas en internet quebraron, como en todas las burbujas, muchas personas perdieron todo sus ahorros, algunos se endeudaron para comprar estas acciones. Los analistas afirmaron que el Internet jamás funcionaría, el e-commerce parecía un fracaso.

Sin embargo, empresas como Amazon, eBay y Priceline, fueron parte de la burbuja y lograron sobrevivir gracias a su agilidad para adaptarse a cambios, excelente equipo ejecutivo y modelo de negocio.

En retrospectiva, el internet evidentemente no era el problema, la sed de especulación de los fondos de capital de riesgo, la sed de los mercados, particulares buscando hacer dinero “facil”, sin entender o considerar que los fundamentos del negocio no eran razonables, muchos también lo hicieron algunos años muy temprano y la penetración del internet, métodos de pago y logística, aún no funcionaban.

La teoria del mayor tonto (greatest fool theory) en finanzas significa que durante una burbuja financiera se puede hacer dinero comprando activos y vendiendolos a un precio mayor, esperando que exista un “tonto mas grande” que lo compre sin poner atención al valor fundamental del activo.

La mayoría de las personas que buscan fortuna de la noche a la mañana, acaban siendo el final de la cadena.

Muchas de las mentes más brillantes del mundo están trabajando en blockchain, no están tratando de hacerse ricos de la noche a la mañana, buscan desarrollar tecnologías para el largo plazo, invirtiendo en el futuro y el valor real del trabajo.

Jeff Bezos fundó Amazon durante la burbuja del puntocom, más de 20 años después de que la burbuja explotara, sigue trabajando en su compañía.

Blockchain y Web 3.0, son una realidad, y cambiarán cómo las organizaciones, comunidades y hasta sistemas económicos operan, pero debemos tener la capacidad de buscar entender las aplicaciones y no seguir tendencias especulativas.

- En este artículo hablo de aplicaciones de NFT en varias industrias

- En este otro hablo de smart contracts que ya está facilitando procesos y no tiene que ver con arte

Las empresas se crean con trabajo, estrategia y visión, no son juegos de ruleta.

Al aislar e ignorar los componentes especulativos, podrás encontrar la manera de beneficiarte de estas tecnologías en los procesos de tu empresa.

Hasta la siguiente semana, Manuel.