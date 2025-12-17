Cenas listas para celebrar: la experiencia navideña de El Palacio de Hierro

Con la llegada de diciembre y el espíritu festivo en su apogeo, El Palacio de Hierro vuelve a proponer una alternativa gourmet para las celebraciones navideñas: “Una Cena Navideña Totalmente Palacio”, una selección de platillos emblemáticos pensada para quienes desean disfrutar de una cena memorable sin el estrés de cocinar en casa.

La temporada más mágica del año trae consigo luces, coronas, árboles adornados y el inconfundible aroma de las reuniones familiares alrededor de la mesa. En este contexto, El Palacio de Hierro reafirma su apuesta por la gastronomía de alta calidad con una oferta que abraza tanto la tradición internacional como los sabores mexicanos más entrañables.

Cenas navideñas Palacio de Hierro

Un menú para todos los gustos

El menú navideño reúne clásicos que han marcado generaciones con platillos robustos y elaborados que invitan a la celebración:

Pavo tradicional horneado con mantequilla y especias, acompañado de relleno navideño y gravy, ideal como protagonista de la cena familiar.

horneado con mantequilla y especias, acompañado de relleno navideño y gravy, ideal como protagonista de la cena familiar. Filete de res Wellington , envuelto en pasta hojaldrada con prosciutto y duxelle de champiñón —una joya de la cocina festiva moderna.

, envuelto en pasta hojaldrada con prosciutto y duxelle de champiñón —una joya de la cocina festiva moderna. Lomo Marsala, preparado con un adobo especiado y lento, que resalta la suavidad y riqueza del corte.

Para quienes prefieren un toque más mexicano en su cena, la propuesta también incluye:

Pierna adobada , cocinada lentamente en un adobo de chiles secos y especias.

, cocinada lentamente en un adobo de chiles secos y especias. Romeritos con mole y tortitas de camarón , un símbolo culinario de la Navidad en muchas mesas mexicanas.

, un símbolo culinario de la Navidad en muchas mesas mexicanas. Bacalao a la Vizcaína, elaborado con bacalao noruego de alta calidad proveniente de prácticas sostenibles.

Guarniciones y el dulce final

Acompañando a los platos principales, la oferta incluye guarniciones clásicas que complementan cualquier cena navideña: el tradicional puré de papa con gravy y una ensalada Waldorf, fresca y cremosa con manzana, apio, uva verde, arándanos y nuez.

Para cerrar con broche de oro, el infaltable tronco navideño, un bizcocho de chocolate relleno de compota de manzana, canela y praliné, cubierto con crema batida, promete ser el postre perfecto para compartir y brindar por el Año Nuevo.

Cómo y dónde pedir tu cena

La cena navideña Totalmente Palacio está disponible para reservar y recoger en varios de los espacios gastronómicos de El Palacio de Hierro, entre ellos El Restaurante Palacio, La Cantina Palacio, El Huerto Palacio, Zubieta y El Indio Mezcalería.

Los pedidos pueden realizarse tanto directamente en estos restaurantes y en WhatsApp, con fechas límite diferenciadas para cada celebración: